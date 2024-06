Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equasens: bien orienté sur un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 13:40









(CercleFinance.com) - Equasens s'adjuge 6%, propulsé par des propos positifs de Stifel qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 66 à 83 euros sur le titre de l'éditeur de logiciels de santé.



'A l'aube d'un changement de dynamique avec la croissance devant réaccélérer au second semestre 2024, nous pensons qu'il existe une grande opportunité d'investir dans une entreprise à risque bas et de haute qualité à long terme', estime le broker.





Valeurs associées EQUASENS 65.30 EUR Euronext Paris +6.01%