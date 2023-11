Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equasens: acquisition de la société allemande ADV information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - Equasens en association avec ARZ HAAN, un des leaders sur le marché de la Santé en Allemagne, acquiert au travers d'une Holding détenue à 6% par ARZ HAAN et 94% par Equasens, la société allemande ADV (Apotheken Datenverarbeitung) qui devient Pharmagest Germany.



Pharmagest Germany investira dans le développement de briques technologiques et techniques ainsi que dans un réseau commercial pour renforcer l'offre logicielle d'ADV.



Equasens se renforce ainsi sur son coeur de métier, la pharmacie, sur le marché outre-Rhin.



' Editeur indépendant, ADV est reconnue en Allemagne pour la qualité et l'étendue de son offre, sa grande proximité client ainsi que sa réactivité pour adapter ses solutions aux évolutions du marché ' indique la société.





