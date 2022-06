Equance accueille Calcium Capital à son capital

(AOF) - Equance, leader du conseil en gestion de patrimoine à destination des expatriés français, a annoncé l’entrée à son capital du fonds d’entrepreneurs Calcium Capital en investisseur minoritaire aux côtés des fondateurs. Cet investissement marque l’ouverture d’une nouvelle phase de croissance du groupe, à l’international et en France.

Depuis son siège social à Montpellier, Equance anime un réseau d'une cinquantaine de consultants basés dans les principales régions du monde (Asie, Océanie, Amérique du Nord et du Sud, Europe, Afrique et Moyen-Orient) ainsi qu'à Paris et en Occitanie. Ses clients sont présents dans plus de 100 pays dans le monde.