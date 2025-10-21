EQT Corp dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des prix du gaz naturel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

La société énergétique américaine EQT Corp EQT.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mardi, bénéficiant de l'augmentation des prix du gaz naturel et des volumes de vente.

La demande et la production de gaz naturel aux États-Unis devraient atteindre des niveaux record en 2025, selon les perspectives énergétiques à court terme de l'Administration de l'information sur l'énergie.

Le secteur de l'énergie a bénéficié d'une augmentation de la demande de gaz naturel, soutenue par les exportations de GNL et l'augmentation de la consommation d'électricité due à des températures plus chaudes ainsi qu'aux activités des centres de données.

Le prix moyen réalisé par EQT pour le gaz naturel était de 2,76 $ par millier de pieds cubes équivalents (Mcfe) au cours du troisième trimestre, contre 2,38 $ Mcfe il y a un an.

Le volume total des ventes pour le trimestre a été de 634 395 millions de pieds cubes équivalents (MMcfe), contre 581 414 MMcfe un an plus tôt.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 52 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, supérieur à l' estimation moyenne des analystes de 43 cents par action, selon les données compilées par LSEG.