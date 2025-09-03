EQT achètera du GNL à l'installation d'exportation de NextDecade, Train 5 de Rio Grande

La société énergétique américaine EQT

EQT.N achètera 1,5 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié à l'installation d'exportation de NextDecade NEXT.O à Rio Grande, au Texas, pendant 20 ans, ont déclaré les entreprises mercredi.

NextDecade fournira le combustible super réfrigéré à partir de sa cinquième installation de liquéfaction, également connue sous le nom de train, à Rio Grande.

L'accord sera conclu sur une base free-on-board à un prix indexé sur le Henry Hub, sous réserve que NextDecade prenne une décision finale d'investissement positive (FID) sur le Train 5.

Les entreprises n'ont pas divulgué le coût financier de l'accord.

L'activité commerciale dans le secteur américain du GNL a augmenté rapidement après que le président Donald Trump a levé le moratoire sur les nouveaux permis d'exportation peu après son entrée en fonction en janvier .

Les États-Unis sont le plus grand exportateur de GNL au monde et leur capacité totale devrait atteindre 115 millions de tonnes métriques par an cette année, selon l'Administration américaine de l'information sur l'énergie.

NextDecade construit son installation Rio Grande LNG, d'une capacité de 17,6 millions de tonnes par an. Elle développe également ses quatrième et cinquième usines de liquéfaction, d'une capacité supplémentaire combinée de 10,8 millions de tonnes par an.

La société prévoit d'achever la commercialisation du Train 5 au troisième trimestre et d'atteindre un FID positif au quatrième trimestre. Elle s'attend à un FID positif sur le Train 4 de Rio Grande LNG d'ici le 15 septembre.

Les promoteurs de projets de GNL atteignent généralement le FID une fois qu'ils ont conclu suffisamment d'accords d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction.

Fin mai, NextDecade a signé un contrat de 20 ans pour fournir au plus grand producteur d'électricité du Japon, JERA , 2 millions de tonnes de GNL par an à partir de la cinquième installation de liquéfaction de son projet Rio Grande.

Le producteur de GNL a signé des accords avec le principal producteur de pétrole Saudi Aramco 2222.SE et TotalEnergies TTEF.PA pour fournir le gaz super réfrigéré à partir de la quatrième installation de liquéfaction du projet pendant 20 ans.

En outre, NextDecade a prolongé la période de validité des prix dans le cadre de son contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction avec Bechtel Energy pour le Train 5 jusqu'au 15 novembre, contre le 15 septembre.