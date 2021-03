Epsens propose un FCPE dédié à la transition énergétique

Il s'agit de la génération d'énergies renouvelables (panneaux solaires, éoliens, hydraulique, biocarburants...); du transport et stockage de l'énergie (réseaux intelligents, hydrogène vert, batteries...); et de l''efficience énergétique (véhicules électriques, isolation thermique, technologies de recyclage...).

Proposé dans le cadre des Plans d'Epargne Entreprise (PEE) et Plans d'Epargne Retraite Collectif (PER Collectif), Epsens Transition Climat est un fonds majoritairement investi en actions de l'Union européenne avec un impact environnemental clairement défini dans trois domaines.

(AOF) - Epsens propose à ses clients un FCPE (Fonds Commun de Placement Entreprise) entièrement dédié à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique. Il est géré par son partenaire Malakoff Humanis Gestion d'Actifs. Epsens Transition Climat (fonds nourricier) est entièrement investi dans le fonds MHGA Transition Climat (fonds maître) créé en avril 2020 par Malakoff Humanis Gestion d'Actifs pour les investisseurs institutionnels.

