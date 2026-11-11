EPR Properties recule après l'annonce d'un financement par emprunt convertible de 500 millions de dollars

** L'action du REIT expérientiel EPR Properties EPR.N a reculé de 2,6 % à 59,60 dollars en pré-ouverture mercredi, alors que la société cherche à lever des fonds pour rembourser sa dette à court terme
** Le bailleur, qui loue des locaux à des exploitants d’activités de divertissement et de secteurs connexes, propose en souscription privée 500 millions de dollars d’obligations convertibles arrivant à échéance le 15 février 2032
** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser intégralement le principal de 450 millions de dollars des obligations à 4,75 % à leur échéance, le 15 décembre 2026
** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour des opérations de « capped call », destinées à compenser une dilution potentielle, et jusqu’à 75 millions de dollars pour racheter des actions auprès des investisseurs ayant souscrit aux obligations convertibles
** EPR, dont le siège social est situé à Kansas City, dans le Missouri, affiche une capitalisation boursière d’environ 4,7 milliards de dollars
** À la clôture de mardi, l’action affichait une hausse d’environ 23 % depuis le début de l’année, surpassant la progression de 9 % de l’indice S&P 400 Specialized REITs .SPMDSPRI et celle d’environ 8 % du secteur immobilier du S&P 400 .SPMDCR
** La recommandation moyenne de 13 analystes est “conserver”; l’objectif de cours médian est de 64 dollars, selon LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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