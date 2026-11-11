EPR Properties recule après l'annonce d'un financement par emprunt convertible de 500 millions de dollars

** L'action du REIT expérientiel EPR Properties EPR.N a reculé de 2,6 % à 59,60 dollars en pré-ouverture mercredi, alors que la société cherche à lever des fonds pour rembourser sa dette à court terme

** Le bailleur, qui loue des locaux à des exploitants d’activités de divertissement et de secteurs connexes, propose en souscription privée 500 millions de dollars d’obligations convertibles arrivant à échéance le 15 février 2032

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser intégralement le principal de 450 millions de dollars des obligations à 4,75 % à leur échéance, le 15 décembre 2026

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour des opérations de « capped call », destinées à compenser une dilution potentielle, et jusqu’à 75 millions de dollars pour racheter des actions auprès des investisseurs ayant souscrit aux obligations convertibles

** EPR, dont le siège social est situé à Kansas City, dans le Missouri, affiche une capitalisation boursière d’environ 4,7 milliards de dollars

** À la clôture de mardi, l’action affichait une hausse d’environ 23 % depuis le début de l’année, surpassant la progression de 9 % de l’indice S&P 400 Specialized REITs .SPMDSPRI et celle d’environ 8 % du secteur immobilier du S&P 400 .SPMDCR

** La recommandation moyenne de 13 analystes est “conserver”; l’objectif de cours médian est de 64 dollars, selon LSEG