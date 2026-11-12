EPR Properties en hausse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 500 millions de dollars

** L'action du REIT expérientiel EPR Properties EPR.N a progressé de 0,6 % jeudi, à 59,71 dollars, après la mise en place d'une levée de fonds destinée à rembourser sa dette à court terme

** Mercredi en fin de journée, ce bailleur spécialisé dans le secteur du divertissement a annoncé l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 500 millions de dollars à 4,5 %, arrivant à échéance le 15 février 2032

** Le prix de conversion de 68,29 dollars a été fixé à 15 % au-dessus du dernier cours de l’action, qui s’établissait à 59,38 dollars mercredi

** L'action EPR a clôturé en baisse de 2,9 % mercredi après que la société a lancé une offre visant à rembourser le principal de 450 millions de dollars des obligations senior à 4,75 % arrivant à échéance le 15 décembre 2026

** La société prévoit d’utiliser 18,5 millions de dollars du produit de l’opération pour financer des opérations de « capped call » afin de compenser la dilution jusqu’à 80,16 dollars, soit une prime de 35 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Elle utilisera également environ 50 millions de dollars pour racheter des actions aux investisseurs détenteurs des obligations convertibles

** L'action a progressé de 20 % depuis le début de l'année. À titre de comparaison, l'indice S&P 400 Specialized REITs .SPMDSPRI et le secteur immobilier S&P 400 .SPMDCR ont tous deux enregistré des gains d'environ 7 % en 2026

** La recommandation moyenne de 13 analystes est « conserver »; l’objectif de cours médian est de 64 dollars, selon LSEG