EPR Properties en hausse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 500 millions de dollars

** L'action du REIT expérientiel EPR Properties EPR.N a progressé de 0,6 % jeudi, à 59,71 dollars, après la mise en place d'une levée de fonds destinée à rembourser sa dette à court terme
** Mercredi en fin de journée, ce bailleur spécialisé dans le secteur du divertissement a annoncé l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 500 millions de dollars à 4,5 %, arrivant à échéance le 15 février 2032
** Le prix de conversion de 68,29 dollars a été fixé à 15 % au-dessus du dernier cours de l’action, qui s’établissait à 59,38 dollars mercredi
** L'action EPR a clôturé en baisse de 2,9 % mercredi après que la société a lancé une offre visant à rembourser le principal de 450 millions de dollars des obligations senior à 4,75 % arrivant à échéance le 15 décembre 2026
** La société prévoit d’utiliser 18,5 millions de dollars du produit de l’opération pour financer des opérations de « capped call » afin de compenser la dilution jusqu’à 80,16 dollars, soit une prime de 35 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** Elle utilisera également environ 50 millions de dollars pour racheter des actions aux investisseurs détenteurs des obligations convertibles
** L'action a progressé de 20 % depuis le début de l'année. À titre de comparaison, l'indice S&P 400 Specialized REITs .SPMDSPRI et le secteur immobilier S&P 400 .SPMDCR ont tous deux enregistré des gains d'environ 7 % en 2026
** La recommandation moyenne de 13 analystes est « conserver »; l’objectif de cours médian est de 64 dollars, selon LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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