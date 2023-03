Épopée Gestion signe son premier financement à impact pour son fonds immobilier

Ce financement permet d'associer les banques partenaires à la démarche ESG du fonds Épopée Immo Rendement I qui avait obtenu le Label ISR en décembre 2022. Le crédit est en effet un financement à impact (Sustainabilty Linked-Loan) avec une rémunération indexée sur quatre critères ESG définis et audités annuellement.

(AOF) - Entreprise d’investissement territoriale, Épopée Gestion a signé pour le compte de son OPPCI Épopée Immo rendement I une ligne ouverte de financement de 30 millions d'euros d'une maturité de 7 ans, destinée à financer des actifs de bureaux, logistiques et commerces sur l'Arc Atlantique.

