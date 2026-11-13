Epic Games renforce son équipe juridique en vue de la confrontation avec Apple devant la Cour suprême

Epic Games, le développeur de « Fortnite », a recruté au sein de son équipe juridique un avocat chevronné du cabinet Mayer Brown, spécialisé dans les affaires devant la Cour suprême des États-Unis, alors qu’il se prépare à un affrontement décisif avec Apple en janvier, suite à une décision jugeant le fabricant de l’iPhone coupable d’outrage au tribunal.

Voici quelques détails:

L’équipe juridique d’Epic compte désormais parmi ses membres Nicole Saharsky, du cabinet Mayer Brown, qui figurait vendredi sur le mémoire déposé par la société exhortant les juges à rejeter l’appel d’Apple. Mme Saharsky, qui a plaidé 32 affaires devant la Cour suprême, travaille aux côtés de l’équipe juridique de longue date d’Epic, du cabinet Cravath, Swaine & Moore

Le 11 janvier, les juges examineront l’ d’appel d’Apple contre un jugement la déclarant coupable d’outrage au tribunal pour avoir enfreint une injonction qui lui imposait des changements radicaux à son lucratif App Store

“Au lieu de se conformer à l’ordonnance du tribunal de district, Apple a commencé à prélever une commission abusive de 27% sur les achats effectués sur le Web ouvert, puis a rendu pratiquement impossible pour les clients de cliquer sur des liens externes pour effectuer ces achats”, a déclaré Epic dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. “L’outrage au tribunal concerne les entreprises qui enfreignent sciemment les ordonnances judiciaires.”

Epic a obtenu l’ injonction dans le cadre d’un procès intenté en 2020 pour contester les commissions prélevées par Apple sur son App Store. Ce procès contestait le contrôle exercé par Apple sur les transactions effectuées dans les applications utilisant son système d’exploitation iOS, ainsi que ses restrictions concernant la manière dont les applications sont distribuées aux consommateurs

Apple nie avoir enfreint l’ordonnance, affirmant que le texte de l’injonction ne mentionnait pas les commissions. La société, représentée par l’ancien solliciteur général américain Gregory Garre du cabinet Latham & Watkins, a déclaré qu’elle ne pouvait être condamnée pour outrage au tribunal en raison d’une “évaluation a posteriori de l’“esprit” non exprimé d’une ordonnance”.

L’affaire est intitulée Apple Inc. c. Epic Games Inc., Cour suprême des États-Unis, n° 25-1311.

Pour Apple: Gregory Garre, du cabinet Latham & Watkins

Pour Epic: Nicole Saharsky, du cabinet Mayer Brown