EPEX Spot : la Commission européenne ouvre une enquête

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé hier l'ouverture d'une procédure formelle d'examen afin de déterminer si la bourse d'électricitéEPEX Spot SEa profité de sa position dominante pour entraver les activités de ses concurrents sur le marché des services de facilitation des échanges d'électricité infra-journaliers dans au moins six États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas). Il s'agira notamment de déterminer si EPEX Spot a pu adopter des comportements visant à évincer ses concurrents en restreignant la capacité de leurs clients d'accéder à l'intégralité de la liquidité du marché infra-journalier. S'il était avéré, ce comportement pourrait constituer une pratique d'éviction, en lien avec un abus de position dominante, violant ainsi les règles de concurrence de l'UE. Ce comportement serait à même de fausser les prix des services de négoce et d'entraîner, en fin de compte, une hausse des prix de l'électricité, estime la Commission.

