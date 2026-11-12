EPC GROUPE : Nouvelle accélération de la croissance au 3ème trimestre 2026

Nouvelle accélération de la croissance au 3 ème trimestre 2026

Progression de +17,8% de l'activité trimestrielle et de +14,4% sur neuf mois

Croissance de +14,3% des activités Explosifs & Forage minage et de +2,1% des activités Mine urbaine sur neuf mois

Démarrage significatif des activités Energetics & Defence avec 12,2 M€ de chiffre d'affaires sur neuf mois (x7,5 par rapport à la même période en 2025)

EPC Groupe (Euronext - EXPL) affiche un produit des activités consolidées (y compris co-entreprises) en hausse de +14,4% sur neuf mois (+14,6% à taux de change et périmètre constants) pour atteindre 498,0 M€ à fin septembre 2026. Cette progression s'explique notamment par la forte hausse de l'activité Explosifs & Forage minage sur la quasi-totalité des zones géographiques. La Mine urbaine est en léger retrait au 3 ème trimestre (-3,4%) et s'inscrit désormais en croissance de +2,1% sur neuf mois dans un contexte difficile sur le marché français. Cette évolution est largement compensée par le fort dynamisme des nouvelles activités Energetics & Defence, dédiées à la chimie énergétique et à la défense, dont le chiffre d'affaires est multiplié par x 7,5 par rapport à 2025.

Fort de cette solide performance au 3 ème trimestre, EPC Groupe réaffirme son objectif de croissance rentable de l'activité en 2026.

Pour une parfaite information du marché, le Groupe présente son information financière trimestrielle suivant deux approches : L'activité consolidée en ligne avec l'information sectorielle des comptes annuels (avec une intégration proportionnelle de ses co-entreprises), méthode de suivi privilégiée par le management et les partenaires financiers ;

Le chiffre d'affaires IFRS, hors co-entreprises.

En milliers d'euros - Non audité 9 mois 2026 9 mois 2025 Variation

réelle Variation à taux de change et périmètre constants 1 Information sectorielle (dont co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 368 803 326 220 +13,1% +12,9% Afrique Asie Pacifique 129 238 109 283 +18,3% +19,8% Activité consolidée 498 041 435 502 +14,4% +14,6% Information sectorielle (hors co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 357 660 316 651 +13,0% +12,8% Afrique Asie Pacifique 103 091 79 275 +30,0% +30,6% Activité consolidée 460 751 395 927 +16,4% +16,3%

(1) La variation à taux de change et à périmètre constants est calculée en convertissant les chiffres 2025 aux taux de change moyen mensuel 2026 et en ajoutant (ou retranchant) aux chiffres 2025 les entrées (ou sorties) de périmètre.

Le produit des activités consolidées (hors co-entreprises) s'établit à 460,8 M€ à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2026 contre 395,9 M€ à fin septembre 2025, soit une croissance de +16,4% (+16,3% à taux de change et à périmètre constants).

La consolidation de Pirobrás depuis le 1 er juin 2025 a eu un impact positif de +0,6 point sur la croissance à neuf mois, alors que les variations de change (dollar canadien et livre sterling essentiellement) ont eu un impact défavorable de -0,7 point.

PROGRESSION DU PRODUIT DES ACTIVITÉS CONSOLIDÉES PORTÉE PAR LES EXPLOSIFS CIVILS

En milliers d'euros - Non audités 9 mois 2026 9 mois 2025 1 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 390 845 341 952 +14,3% Mine urbaine 86 212 84 404 +2,1% Energetics & Defence 12 209 1 614 X7,5 Global Technical Solutions (GTS) 3 399 2 382 +42,7% Autres 5 377 5 151 +4,4% Activité consolidée 498 041 435 502 +14,4%

1 Chiffres d'affaires 2025 retraités pour isoler les activités Energetics & Defence

La performance de EPC Groupe est portée par l'activité historique Explosifs & Forage minage qui contribue pour 390,8 M€, soit plus de 78% de l'activité consolidée, et enregistre une croissance de +14,3% sur neuf mois.

Les activités de la Mine urbaine (regroupant Déconstruction et Économie circulaire) marquent un ralentissement de leur croissance au 3 ème trimestre, dans un contexte marqué par l'absence de nouvelles affaires d'envergure du fait du ralentissement du marché français dans le bâtiment mais aussi dans l'industrie.

Les activités Energetics & Defence , dédiées à la chimie énergétique et à la défense et présentées séparément pour la première fois, sont en très forte croissance avec deux contributeurs majeurs : les prestations logistiques (transport et stockage) pour les industriels de la défense et la réalisation d'études de faisabilité pour la construction de nouvelles usines de production de produits énergétiques à usage dual (usage civil et militaire).

L'activité de GTS conserve un rythme de développement très soutenu, avec une croissance de +42,7% sur neuf mois (dont +92,0% au 3 ème trimestre).

LA ZONE EUROPE MÉDITERRANÉE AMÉRIQUE CONFIRME SON POTENTIEL, LA ZONE AFRIQUE ASIE PACIFIQUE ACCÉLÈRE NETTEMENT AU 3 ÈME TRIMESTRE

Europe Méditerranée Amérique

En milliers d'euros - Non audités 9 mois 2026 9 mois 2025 1 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 263 645 233 792 +12,8% Mine urbaine 86 212 84 404 +2,1% Energetics & Defence 12 209 1 614 X7,5 Global Technical Solutions (GTS) 1 361 1 259 +8,1% Autres 5 377 5 151 +4,4% Activité consolidée 368 803 326 220 +13,1%

1 Chiffres d'affaires 2025 retraités pour isoler les activités Energetics & Defence

L'activité Explosifs & Forage minage est en forte croissance dans la zone Europe Méditerranée Amérique (+12,8% sur neuf mois dont +15,0% au seul 3 ème trimestre). Le démarrage de l'activité Energetics & Defence sur la zone valide cette belle performance.

En France , l'activité Distribution marque nettement le pas, conduisant à une baisse de la contribution de la filiale au 3 ème trimestre de -15,6%, malgré la croissance enregistrée sur le TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin). La bonne tenue de l'activité Export en Europe et en Afrique a néanmoins permis de maintenir un bon niveau d'activité de l'usine de Saint-Martin de Crau. Le nouveau contrat dans le cadre de l'extension d'une centrale hydroélectrique française remporté en juillet 2026 (montant supérieur à 5 M€) n'a pas encore contribué à l'activité.

Le marché en Italie reste bien orienté malgré une certaine tension sur les prix qui commence à se ressentir. L'activité est toujours au rendez-vous en Espagne avec une progression plus dynamique, qui s'établit à +17% sur la période, portée par un secteur de la construction qui montre des signes de redémarrage dans un contexte de forte pénurie de logements.

La fin du chantier d'un port dans le grand sud du Maroc a eu un impact moins important qu'attendu du fait du démarrage de nouveaux chantiers d'infrastructure (autoroutes notamment) dans le nord du pays. La filiale attend toujours le démarrage des travaux dans le port de Djibouti qui a été plusieurs fois reporté.

En Europe du Nord, le Royaume-Uni doit l'essentiel de sa croissance au développement des activités dans le secteur de la défense qui ont été particulièrement dynamiques. L'ancien site où avait lieu la production d'additifs pour le carburant (activité cédée en 2024) a retrouvé une forte dynamique grâce à la mobilisation de ses capacités de chargement et de stockage. La Suède confirme le redressement enregistré au 2 ème trimestre avec une croissance de +9% au 3 ème trimestre.

Le Canada reste le principal contributeur à la hausse de l'activité dans la zone (+40,6% à taux de change constant sur neuf mois). La fourniture d'explosifs sur la nouvelle mine d'or en Ontario couplée à une très belle production de la mine de fer de MFQ (Minerai de fer de Québec) explique cette bonne performance.

Enfin le Brésil affiche une activité en hausse de +47% à taux de change constant au 3 ème trimestre.

Afrique Asie Pacifique

En milliers d'euros - Non audités 9 mois

2026 9 mois

2025 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 127 200 108 160 +17,6% Global Technical Solutions (GTS) 2 038 1 123 +81,5% Activité consolidée 129 238 109 283 +18,3%

La zone Afrique Asie Pacifique renoue avec une croissance soutenue, malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient.

L'activité progresse à nouveau en Côte d'Ivoire . Si le démarrage de la mine de Montage Gold a pris quelques mois de retard, la construction de l'usine modulaire sur site se passe néanmoins selon le planning prévu. La bonne tenue du marché des carrières et de la production minière permet néanmoins d'afficher une progression de +5,8% sur les neuf premiers mois de 2026.

Le Sénégal , avec la signature des contrats pour les mines d'or de Boto (contrat d'une durée de trois ans et d'un montant global de 23 M€) et Sabodala (contrat d'une durée initiale de cinq ans et d'environ 10 M€ par an), voit son chiffre d'affaires progresser très rapidement. Les équipes sont fortement mobilisées pour adapter la chaîne logistique à des volumes en forte hausse. La croissance sur les neuf premiers mois de 2026 atteint désormais +89%. Le Burkina Faso affiche également une belle croissance (+112% sur neuf mois).

En Guinée , l'activité est légèrement en retrait avec le client minier CBG. L'activité en carrières et travaux est restée stable.

Malgré un marché du nickel toujours sous tension, le contrat en Nouvelle-Calédonie se poursuit avec des volumes en hausse par rapport à 2025.

Au Moyen-Orient, la filiale MCS, implantée en Arabie saoudite , a été impactée par le ralentissement des marchés du ciment et des travaux publics, dans un contexte marqué par les attaques visant le Royaume depuis le Yémen voisin. L'activité reste bien orientée sur le secteur minier, où la co-entreprise a remporté de beaux succès en début d'année. L'activité s'est redressée au 3 ème trimestre aux Emirats arabes unis. Les conditions d'acheminement des matières premières restent compliquées sur la zone mais aucune rupture n'est à déplorer.

Les ventes marquent un peu le pas en Malaisie dans un contexte de consolidation des parts de marché.

Enfin, en Australie , l'activité de la filiale Blastcon progresse de +82% sur neuf mois, portée par l'exécution de son premier contrat minier. Début novembre, la filiale a signé un contrat de cinq ans avec la société Ravenswood Gold pour des prestations de services de forage sur l'une des plus importantes mines d'or du Queensland. Ce contrat, qui a pris effet le 4 novembre 2026 pour une durée de cinq ans, représente un chiffre d'affaires moyen annuel prévisionnel supérieur à 20 M€.

PERSPECTIVES

EPC Groupe a confirmé au 3 ème trimestre la solidité de ses fondamentaux.

Malgré un contexte en France qui pèse sur l'activité, tant dans la Mine urbaine que dans la branche Explosifs & Forage minage, la dynamique de croissance embarquée des différentes activités à l'étranger permet d'assurer une croissance à deux chiffres de l'ensemble du Groupe.

Cette dynamique est le reflet d'une économie mondiale en quête de métaux stratégiques pour assurer l'électrification des usages, le développement des capacités de calcul au service de l'intelligence artificielle et la réponse aux nouveaux besoins en matière de défense et de souveraineté.

Dans ce contexte, l'activité Energetics & Defence, qui s'appuie sur les qualités intrinsèques du Groupe (savoir-faire mais aussi potentiel des sites pyrotechniques), réalise un démarrage très encourageant. Le Groupe restera sélectif dans ses choix, tant en matière d'implantation géographique que d'activités, pour assurer une parfaite maîtrise du risque dans ce métier particulier.

Cette bonne dynamique devrait permettre de confirmer, sur l'ensemble de l'exercice, les bonnes performances réalisées au 1 er semestre.

SUIVI DU PLAN D'ACTIONNARIAT SALARIÉ EPC SHARE

Dans le cadre de son plan de fidélisation des talents mis en place en 2024, 60 650 actions EPC Groupe auto-détenues ont été mobilisées pour les deux plans d'actionnariat salarié EPC SHARE 1 et 2 qui concernent au total 844 salariés du Groupe en France et à l'étranger.

Lors de la cinquième période d'exercice des stock-options, qui a eu lieu du 1 er au 30 avril 2026, 5 236 options ont été levées. Lors de la sixième période d'exercice, ouverte du 1 er au 30 octobre 2026, 2 799 options ont été levées. Compte tenu des options annulées, il reste 18 729 options à exercer à ce jour. La prochaine période d'exercice aura lieu du 1 er au 30 avril 2027.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2026, le 25 février 2027,

après la clôture des marchés d'Euronext.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 592 M€ en 2025, EPC Groupe regroupe plus de 3 000 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

EPC Groupe ACTUS finance & communication Charles-Ernest ARMAND

Directeur Administratif et Financier

01 40 69 80 00

contact.actionnaires@epc-groupe.com Lilia GONCALVES

Responsable Communication Groupe

01 40 69 80 00

lilia.goncalves@epc-groupe.com Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92

epc-groupe@actus.fr Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse

06 24 03 26 52

acdudicourt@actus.fr

Annexe

Activité du 3 ème trimestre 2026

En milliers d'euros - Non audités 3 ème trimestre 2026 3 ème trimestre 2025 Variation

réelle Variation à taux de change et à périmètre constants [2] Information sectorielle (dont co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 129 767 113 009 +14,8% +14,7% Afrique Asie Pacifique 45 554 35 881 +27,0% +26,0% Activité consolidée 175 322 148 891 +17,8% +17,5% Information sectorielle (hors co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 125 784 109 596 +14,8% +14,7% Afrique Asie Pacifique 36 657 25 684 +42,7% +42,4% Activité consolidée 162 441 135 281 +20,1% +20,0%



En milliers d'euros - Non audités 3 ème trimestre 2026 3 ème trimestre 2025 1 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 134 801 114 013 +18,2% Mine urbaine 30 508 31 580 -3,4% Energetics & Defence 6 682 587 X11,4 Global Technical Solutions (GTS) 1 436 749 +91,7% Autres 1 895 1 962 -3,4% Activité consolidée 175 322 148 891 +17,8%

1 Chiffres d'affaires 2025 retraités pour isoler les activités Energetics & Defence

Europe Méditerranée Amérique

En milliers d'euros - Non audités 3 ème trimestre 2026 3 ème trimestre 2025 1 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 90 154 78 361 +15,0% Mine urbaine 30 508 31 580 -3,4% Energetics & Defence 6 682 587 X11,4 Global Technical Solutions (GTS) 530 519 +2,0% Autres 1 895 1 962 -3,4% Activité consolidée 129 767 113 009 +14,8%

1 Chiffres d'affaires 2025 retraités pour isoler les activités Energetics & Defence

Afrique Asie Pacifique



En milliers d'euros - Non audités 3 ème trimestre 2026 3 ème trimestre 2025 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs & Forage minage 44 648 35 652 +25,2% Global Technical Solutions (GTS) 906 229 +295,6% Activité consolidée 45 554 35 881 +27,0%