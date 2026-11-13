EPC Groupe accroît de plus de 14% ses ventes sur neuf mois

EPC Groupe (Explosifs et Produits Chimiques) affiche un produit des activités consolidées (y compris les coentreprises) en hausse de 14,4% sur les neuf premiers mois de 2026 ( 14,6% à taux de change et périmètre constants), pour atteindre 498,0 MEUR à fin septembre 2026.

Cette progression s'explique notamment par la forte hausse de l'activité Explosifs & Forage minage ( 14,3%, à 390,8 MEUR) dans la quasi-totalité des zones géographiques.

En léger retrait au 3e trimestre (-3,4%), la Mine urbaine s'inscrit désormais en croissance de 2,1%, à 86,2 MEUR, sur neuf mois, dans un contexte difficile sur le marché français.

Cette évolution est largement compensée par le fort dynamisme des nouvelles activités Energetics & Defence, dédiées à la chimie énergétique et à la défense, dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 7,5, pour atteindre 12,2 MEUR.

Fort de cette solide performance au 3e trimestre, EPC Groupe réaffirme son objectif de croissance rentable de l'activité en 2026.