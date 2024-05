Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EPC: en recul après une opération de l'AC information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - EPC Groupe (Explosifs et Produits Chimiques) perd plus de 4%, après que le groupe a indiqué avoir fait l'objet d'une opération de visite et saisie inopinée des services de l'Autorité de la concurrence (AC) française.



Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'une enquête dans les secteurs de la fabrication et de la distribution d'explosifs à usage civil et du forage-minage pour les carrières et les travaux publics en France.



'Comme indiqué par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, cette opération concerne plusieurs sociétés et ne préjuge bien évidemment pas de la culpabilité des entreprises concernées', souligne EPC.





