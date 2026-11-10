Epargne retraite - Sondage Yomoni-Ifop : 64% des Français prêts pour la capitalisation

(Zonebourse.com) - Alors que près d'un million de Français envisagent de partir à la retraite cette année et que le sujet figure en bonne place des débats qui animent la campagne présidentielle, Yomoni, leader de la gestion de patrimoine en ligne, a voulu savoir ce que les Français connaissent vraiment du système qu'il est question de réformer.

Un sondage réalisé par l'Ifop auprès de 2 000 personnes fait apparaître un net décalage : les règles de base restent mal connues, mais une large majorité est déjà prête à faire évoluer le modèle.

Un système dont les règles actuelles échappent à la majorité des Français

Les Français connaissent mal le fonctionnement de leur système de retraite. Seuls 37% savent que l'âge légal est fixé à 64 ans pour les personnes nées à partir de 1969 et un quart pensent qu'il est encore de 62 ans. A peine plus de 4 sur 10 savent que la pension du secteur privé est calculée sur les 25 meilleures années.

La réalité démographique reste, elle aussi, largement ignorée. On compte aujourd'hui 1,8 cotisant par retraité selon le Conseil d'orientation des retraites, mais 2% des Français seulement donnent la bonne réponse. Ceux qui avancent un chiffre en imaginent en moyenne plus de six.

Répartition, capitalisation : une frontière floue pour beaucoup, plus encore pour les jeunes

Si 60% des Français savent que leurs cotisations financent les pensions des retraités actuels, un quart se trompe sur ce principe même : 12% pensent que leurs cotisations sont placées pour leur propre retraite, 13% que le système mélange les deux logiques. Chez les 18-24 ans, cette proportion atteint 39% et la moitié croit ou ne sait pas si l'argent cotisé est mis de côté sur un compte à son nom.

Une confusion qui tient peut-être au fait que la capitalisation est entrée dans la vie des Français, avant d'entrer dans la loi : l'assurance-vie reste leur placement favori et le plan épargne retraite (PER), créé en 2019, compte déjà près de 13 millions de titulaires. La frontière avec le système obligatoire s'en trouve brouillée, mais le pas vers une part de capitalisation paraît aussi moins grand qu'on ne le dit souvent.

Des rapports à la retraite très différents, mais un même souhait de changement

Face à leur retraite, les Français ne réagissent pas tous de la même façon. Parmi les non-retraités, 29% se disent fatalistes, 19% préfèrent ne pas y penser, 14% voudraient s'en occuper sans savoir par où commencer. A l'inverse, 18% épargnent déjà pour compléter leur future pension. Un point les rassemble pourtant : 62% de ceux qui ont cotisé pensent qu'ils toucheront moins que ce qu'ils ont versé.

De là, peut-être, la netteté des réponses sur l'avenir du système. 64% des Français souhaitent y introduire une part de capitalisation : 45% plébiscitent un système mixte, avec la répartition comme socle et une part de capitalisation obligatoire, 19% un système reposant principalement sur la capitalisation. Seuls 15% veulent conserver le modèle actuel en l'état. Cette préférence est majoritaire dans tous les électorats, de la gauche radicale (53%) à la droite républicaine (92%), et culmine chez les 65 ans et plus (75%).

4,7/10 : une note moyenne qui interroge

A l'issue de cette enquête, les Français obtiennent en moyenne la note de 4,7/10 au questionnaire de l'Ifop. La note tombe à 3,3/10 pour les 18-24 ans. Le constat est clair : les Français connaissent mal le système qui finance pourtant actuellement leur retraite", souligne Yomoni.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.