EPAM relève ses prévisions pour 2025 en raison de la vigueur des dépenses en services informatiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EPAM Systems EPAM.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année, les entreprises dépensant davantage pour moderniser leurs systèmes en vue de l'intelligence artificielle, ce qui a entraîné une hausse de 4% des actions de la société de conseil en informatique dans les échanges avant bourse jeudi.

Les entreprises qui révisent leurs systèmes existants pour passer à l'informatique en nuage, à l'automatisation et à l'intelligence artificielle ont stimulé la demande de services de sociétés telles qu'EPAM. La société rivale Cognizant a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année le mois dernier, en raison de l'importance des dépenses liées à l'IA.

EPAM prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté compris entre 11,36 et 11,44 dollars par action, contre une fourchette précédente de 10,96 à 11,12 dollars par action. Son chiffre d'affaires devrait maintenant augmenter de 14,8 % à 15,2 % en 2025, contre 13,0 % à 15,0 % prévu précédemment.

Les deux prévisions sont supérieures aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a également bénéficié d'une demande soutenue dans les secteurs des services financiers, des logiciels et des produits de consommation.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, EPAM a déclaré un chiffre d'affaires de 1,39 milliard de dollars, dépassant les attentes de 1,38 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté de 3,08 dollars par action a également dépassé les estimations de 3,03 dollars.