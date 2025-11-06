 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 022,62
-0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EPAM relève ses prévisions pour 2025 en raison de la vigueur des dépenses en services informatiques
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EPAM Systems EPAM.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année, les entreprises dépensant davantage pour moderniser leurs systèmes en vue de l'intelligence artificielle, ce qui a entraîné une hausse de 4% des actions de la société de conseil en informatique dans les échanges avant bourse jeudi.

Les entreprises qui révisent leurs systèmes existants pour passer à l'informatique en nuage, à l'automatisation et à l'intelligence artificielle ont stimulé la demande de services de sociétés telles qu'EPAM. La société rivale Cognizant a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année le mois dernier, en raison de l'importance des dépenses liées à l'IA.

EPAM prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté compris entre 11,36 et 11,44 dollars par action, contre une fourchette précédente de 10,96 à 11,12 dollars par action. Son chiffre d'affaires devrait maintenant augmenter de 14,8 % à 15,2 % en 2025, contre 13,0 % à 15,0 % prévu précédemment.

Les deux prévisions sont supérieures aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a également bénéficié d'une demande soutenue dans les secteurs des services financiers, des logiciels et des produits de consommation.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, EPAM a déclaré un chiffre d'affaires de 1,39 milliard de dollars, dépassant les attentes de 1,38 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté de 3,08 dollars par action a également dépassé les estimations de 3,03 dollars.

Valeurs associées

EPAM SYSTEMS
160,880 USD NYSE +1,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Festival international de la créativité Cannes Lions à Cannes
    WBD: CA au T3 inférieur aux attentes, scission ou vente à l'horizon
    information fournie par Reuters 06.11.2025 15:12 

    Warner Bros Discovery a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par la croissance modeste de son activité de streaming et un déclin persistant de son activité de télévision câblée. Le conglomérat médiatique a enregistré ... Lire la suite

  • Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Donald Trump a dit mercredi qu'il "allait s'occuper" de New York après que le socialiste Zohran Mamdani a remporté la mairie de la ville, une victoire qui, selon le président américain, porte atteinte à la "souveraineté" du pays.

  • Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Attirés par le "buzz" ou la promesse de prix bas, les clients se sont pressés mercredi au BHV à Paris, en dépit des polémiques, pour explorer le premier magasin physique au monde ouvert par Shein.

  • La drag queen Florence Konstantina Delight se prépare avant de monter sur scène dans l'une des boîtes de nuit LGBT+ d'Istanbul, le 1er novembre 2025 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    "Cette loi joue avec nos vies": nouvelle menace sur les LGBT+ en Turquie
    information fournie par AFP 06.11.2025 15:00 

    "Si cette loi passe, elle menacera notre existence". Devant son miroir, Florence, qui s'apprête à entrer en scène dans un club d'Istanbul, redoute un nouveau coup porté à la communauté LGBT+ en Turquie. Un projet d'amendement au code pénal, proposé par le gouvernement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank