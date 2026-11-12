EP Group rouvre son OPA sur Fnac Darty

Déjà détenteur de 69,3% du capital et des droits de vote de Fnac Darty, EP Group, par l'intermédiaire de son véhicule EP FR HOLDCo, a annoncé la réouverture de son offre publique d'achat pour une durée de 10 jours de négociation, soit jusqu'au 25 novembre inclus.

Cette réouverture offre aux actionnaires et porteurs d'OCEANEs n'ayant pas encore participé à l'opération initiale la possibilité d'apporter leurs titres aux mêmes conditions que celles visées par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 7 mai 2026 : 35 euros par action (après versement, intervenu le 5 juin dernier, d'un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2025) et 81,16 euros par OCEANE.

EP Group a d'ores et déjà précisé qu'il ne demanderait pas la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire à l'issue de cette période, et ce même si les seuils réglementaires venaient à être atteints.

L'opération bénéficie du soutien du Conseil d'administration de Fnac Darty, qui a émis un avis favorable sur recommandation de son Comité ad hoc.