EP Group prend le contrôle de Fnac Darty après le succès de son OPA

EP Group, le groupe du milliardaire tchèque Daniel K?etínský, devient l'actionnaire de contrôle de Fnac Darty à l'issue de son OPA, avec une participation portée à 69,3% du capital et des droits de vote théoriques du distributeur français, selon les résultats publiés mardi par l'AMF.

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Au total, 12,13 millions d'actions Fnac Darty et 525 798 obligations convertibles (OCEANEs) ont été apportées à l'offre, ouverte du 12 mai au 9 novembre 2026. Ces apports représentent 40,9% du capital et permettent à EP Group, qui détenait déjà 28,5% du groupe par l'intermédiaire de sa filiale VESA, de franchir le seuil de 50% nécessaire à la réussite de l'opération.

Conformément à la réglementation boursière, l'offre sera rouverte du 12 au 25 novembre inclus, afin de permettre aux actionnaires et porteurs d'OCEANEs n'ayant pas encore apporté leurs titres de le faire aux mêmes conditions, soit 35 euros par action et 81,16 euros par OCEANE.

Le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, s'est félicité du succès de cette opération, soutenue à l'unanimité par le conseil d'administration, et de l'arrivée d'un nouvel actionnaire de contrôle. De son côté, Daniel K?etínský a réaffirmé son engagement de long terme auprès du distributeur, soulignant les atouts de son modèle omnicanal, la solidité de ses enseignes et ses positions sur les principaux marchés européens. EP Group entend accompagner la poursuite du développement de Fnac Darty et renforcer sa position dans la distribution à l'échelle européenne.