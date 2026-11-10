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EP Group devient l'actionnaire de contrôle de Fnac Darty avec 69,3% du capital
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 18:19

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Fnac Darty SA FNAC.PA :

  • FNAC DARTY : EP GROUP DEVIENT L'ACTIONNAIRE DE CONTRÔLE DE FNAC DARTY AVEC 69,3% DU CAPITAL

Texte original nGNE8sqP0c

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(Rédaction de Gdansk)

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