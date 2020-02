Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EOS imaging : vers une offre publique d'Alphatec Cercle Finance • 28/02/2020 à 11:18









(CercleFinance.com) - EOS imaging annonce que son conseil d'administration a approuvé la signature d'un accord relatif au dépôt d'un projet d'offre publique avec Alphatec Holdings, société de dispositifs médicaux spécialisée dans les solutions innovantes pour la chirurgie du rachis. Selon les termes de l'offre, les actionnaires d'EOS recevraient 2,80 euros par action EOS dans le cadre de l'offre en numéraire à titre principal ou une action Alphatec pour deux actions EOS dans le cadre de l'offre d'échange à titre subsidiaire. Il est prévu que l'offre soit déposée auprès de l'AMF à la fin du mois d'avril. Alphatec a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre au prix de 2,80 euros par action si les conditions permettant d'y procéder sont remplies.

Valeurs associées EOS IMAGING Euronext Paris 0.00%