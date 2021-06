EOS IMAGING : ouverture d'une période de remboursement anticipé des Oceanes

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

(AOF) - EOS imaging a informé les porteurs des Oceanes, qu'à la suite de l'offre publique d'achat visant les titres de EOS imaging initiée Alphatec, la société a fait l'objet d'un changement de contrôle. Le changement de contrôle est intervenu le 13 mai 2021, date du règlement-livraison des actions de la Société apportées à l'Offre initiale. En conséquence et conformément aux termes et conditions des Oceanes, les porteurs d'Oceanes pourront, à leur gré, demander le remboursement (redemption) anticipé en numéraire de tout ou partie des Oceanes qu'ils détiennent.

