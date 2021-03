Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EOS Imaging : l'OPA démarre le 1er avril Cercle Finance • 31/03/2021 à 15:46









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) visant les titres EOS Imaging, déposée par Oddo BHF pour le compte d'Alphatec Holdings Inc, sera ouverte du 1er avril au 7 mai inclus. Pour rappel, ce projet a été annoncé le 17 décembre dernier. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des titres qu'il ne détient pas, à savoir 33.318.958 actions au prix unitaire de 2,45 euros et 4.344.651 océanes au prix unitaire de 7,01 euros coupon attaché dû le 31 mai 2021 (6,81 euros coupon détaché). L'offre sera caduque si, à sa date de clôture, il ne détient pas un nombre d'actions représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote. Dans l'hypothèse où les conditions seraient réunies, il a l'intention de solliciter un retrait obligatoire.

Valeurs associées EOS IMAGING Euronext Paris +0.41%