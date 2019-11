EOS IMAGING flambe grâce à son nouveau produit

(AOF) - EOS imaging bondit de plus de 16% à 1,86 euro. Les investisseurs misent sur le potentiel du nouveau produit lancé par le pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie. Début décembre, la medtech française dévoilera au prochain Congrès RSNA (Société de Radiologie Nord-américaine) sa nouvelle génération de systèmes d'imagerie, EOSedge, en Europe, au Canada et en Australie.

EOSedge associe les toutes dernières innovations en termes de détection de rayons X, avec une faible dose d'irradiation et une haute résolution d'image.

Ce système intègre notamment la nouvelle technologie Flex Dose, permettant de moduler et ainsi d'optimiser la dose de rayonnement tout au long du balayage du patient, ainsi qu'une technologie de détection par comptage de photons pour la réalisation d'examens de radiographie musculosquelettique de haute résolution.

EOSedge a également été conçu dans le but d'améliorer le confort des patients et d'optimiser le déroulement et la durée de l'examen.

La nouvelle cabine ouverte qui inclut désormais une plateforme spacieuse et motorisée permet un accès facilité pour un très large éventail de patients et de plus grands champs d'acquisition.

Conformément à l'engagement d'EOS imaging de permettre un diagnostic avancé, EOSedge fournit des examens biplans, du corps entier ou d'une zone anatomique, pour des patients adultes et pédiatriques, permettant d'obtenir des images en taille réelle et des données anatomiques précises des patients en position fonctionnelle.

EOSedge vient compléter la gamme de produits EOS imaging aux côtés de la première génération de systèmes EOS, qui continuera d'être proposée comme plateforme d'imagerie aux clients de la société. Les deux systèmes, EOSedge et EOS, ont tous deux été conçus pour s'intégrer efficacement avec les solutions orthopédiques développées par la société comprenant : EOS 3DServices, services de modélisation 3D, EOSapps, solutions de planification chirurgicale 3D pour le rachis, la hanche et le genou et EOSlink, qui permet de transférer les planifications chirurgicales EOSapps au bloc opératoire.

EOSedge a reçu les approbations réglementaires nécessaires à sa commercialisation en Europe (marquage CE), au Canada (approbation Santé) et en Australie (TGA) et fait actuellement l'objet d'une revue de la US Food and Drug Administration (FDA) en vue de l'obtention de l'agrément 510 (k) aux États-Unis.