EOS IMAGING : feu vert à la commercialisation du nouveau produit aux Etats-Unis

(AOF) - EOS imaging a obtenu l'homologation 510(k) de la FDA permettant la commercialisation aux Etats-Unis de sa nouvelle génération de système d'imagerie, EOSedge. Cette nouvelle approbation fait suite au lancement d'EOSedge en Europe, au Canada et en Australie, annoncé en début de semaine. EOS imaging dévoilera son nouveau système lors du prochain Congrès RSNA (Société de Radiologie Nord-américaine) qui débutera le 1er décembre à Chicago

EOSedge est le premier système d'imagerie par rayons X équipé d'une technologie de détection par comptage de photons, permettant de fournir des images de haute résolution pour la réalisation d'examens de radiographie musculosquelettique.

EOSedge inclut également la nouvelle technologie Flex Dose, qui permet de moduler et ainsi d'optimiser la dose de rayonnement tout au long du balayage du corps du patient.

La nouvelle cabine ouverte est dotée d'une plateforme motorisée et spacieuse permettant un accès facilité pour un très large éventail de patients et de plus grands champs d'acquisition.