Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EOS imaging : EOSedge s'implante en Allemagne Cercle Finance • 09/07/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - EOS imaging annonce le premier examen de patient sur sa nouvelle plateforme EOSedge à la clinique Asklepios St Georg à Hambourg, faisant de l'Allemagne le troisième pays d'implantation pour cette plateforme après la France et le Canada. EOSedge permet d'obtenir des images de haute qualité du corps entier, facilitant la performance diagnostique. La dose de rayonnement est adaptée à la morphologie du patient tout au long du balayage, assurant ainsi une exposition minimale aux radiations.

Valeurs associées EOS IMAGING Euronext Paris -0.31%