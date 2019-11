Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EOS Imaging : en tête du SRD, bonne nouvelle de la FDA Cercle Finance • 29/11/2019 à 12:34









(CercleFinance.com) - L'action de la medtech EOS Imaging prenait plus de 20% ce midi à la Bourse de Paris et tenait ainsi la tête des valeurs composant le SRD. EOS a annoncé ce matin que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avant homologué et donc autorisé la commercialisation aux Etats-Unis 'de sa nouvelle génération de système d'imagerie, EOSedge'. 'Cette nouvelle approbation fait suite au lancement d'EOSedge en Europe, au Canada et en Australie, annoncé en début de semaine. EOS imaging dévoilera son nouveau système lors du prochain Congrès RSNA (Société de Radiologie Nord-américaine) qui débutera le 1er décembre à Chicago', indique la société.

Valeurs associées EOS IMAGING Euronext Paris +18.65%