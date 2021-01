EOS IMAGING : activité en hausse de 19% en 2020

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

"Enfin, nous avons clôturé l'année par un nouvel accord avec Alphatec holdings pour l'acquisition d'EOS imaging. La combinaison de nos deux entreprises et de nos gammes de produits complémentaires permettra d'apporter de nombreux avantages à nos sociétés, nos clients et nos patients", a complété le dirigeant.

Mike Lobinsky, directeur Général d'EOS imaging, commente : "La société a enregistré un net rebond des commandes d'équipements au second semestre, grâce à la forte adoption du système EOSedge, qui représente 85% des commandes dans les pays où il est commercialisé".

