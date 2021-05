Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EOS Imaging : 15,8 millions d'actions apportées à l'OPA Cercle Finance • 10/05/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 7 mai, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'OPA initiée par Alphatec Holdings Inc visant les titres d'EOS Imaging, elle a reçu en dépôt 15.815.971 actions et 2.312.074 océanes de cette société. Au total, l'initiateur détient 23.756.061 actions représentant autant de droits de vote, soit 89,12% des actions et des droits de vote d'EOS Imaging, ainsi que 2.486.135 océanes représentant 57,22% des océanes en circulation. Les conditions minimales étant satisfaites, l'offre a une suite positive. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l'offre.

Valeurs associées EOS IMAGING Euronext Paris -0.41%