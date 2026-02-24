 Aller au contenu principal
EOG Resources dépasse les estimations de bénéfices du quatrième trimestre grâce à la hausse de la production
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails des paragraphes 2 à 4)

EOG Resources EOG.N a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre mardi, aidé par une augmentation de la production et des prix du gaz naturel qui ont compensé l'impact d'une baisse des prix du brut.

La société a bénéficié de prix plus élevés, les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ayant augmenté de plus de 11 % en séquentiel au quatrième trimestre, grâce à une demande plus forte et à l'augmentation des volumes des gazoducs, rompant ainsi une série de baisses qui avait commencé au deuxième trimestre.

EOG a déclaré avoir produit environ 1,40 million de barils équivalent pétrole par jour, contre 1,09 million de barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

La société a déclaré que les prix moyens réalisés pour le gaz naturel au cours du quatrième trimestre s'élevaient à 3 dollars par millier de pieds cubes (Mcf), contre 2,57 dollars par millier de pieds cubes un an plus tôt.

La société basée à Houston a enregistré un bénéfice ajusté de 2,27 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 2,19 dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

EOG RESOURCES
123,850 USD NYSE +1,24%
Gaz naturel
2,99 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,40 USD Ice Europ -0,14%
Pétrole WTI
66,15 USD Ice Europ -0,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

