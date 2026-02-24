EOG Resources dépasse les estimations de bénéfices du quatrième trimestre grâce à la hausse de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EOG Resources EOG.N a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre mardi, aidé par une augmentation de la production et des prix du gaz naturel qui ont compensé l'impact d'une baisse des prix du brut.

La société a bénéficié de prix plus élevés, les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ayant augmenté de plus de 11 % en séquentiel au quatrième trimestre, grâce à une demande plus forte et à l'augmentation des volumes des gazoducs, rompant ainsi une série de baisses qui avait commencé au deuxième trimestre.

EOG a déclaré avoir produit environ 1,40 million de barils équivalent pétrole par jour, contre 1,09 million de barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

La société a déclaré que les prix moyens réalisés pour le gaz naturel au cours du quatrième trimestre s'élevaient à 3 dollars par millier de pieds cubes (Mcf), contre 2,57 dollars par millier de pieds cubes un an plus tôt.

La société basée à Houston a enregistré un bénéfice ajusté de 2,27 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 2,19 dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.