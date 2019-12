EO2 : Résultats semestriels record

? -Progression de 230 % de l'EBE S1 2019-2020? -EBE S1 2019-2020 : 1 M€ soit une marge de 10%? -Amélioration de 0.788 M€ du RNPG? -RNPG S1 2019-2020 : 0,511 M€ contre -0,277 M€ au S1 2018-2019? -11,8 M€ de trésorerie contre 3,3 M€ au S1 2018-2019L'EBE consolidé du Groupe a atteint ce semestre 2019-2020 un niveau historique en progression de 230 % par rapport au premier semestre de l'exercice 2018-2019.Ainsi, sur le 1er Semestre 2019-2020, l'Excédent Brut d'Exploitation est passé de 0,32 M€ au S1 2018-2019 à plus de 1 M€ au S1 2019-2020 pour une marge de 10 % contre 3,2%. Après prise en compte notamment des dotations aux amortissements et aux provisions, le Résultat d'Exploitation du 1er Semestre 2019-20 est ressorti en gain à 0.539 M€ contre une perte de 0,26 M€ un an plus tôt.