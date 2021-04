Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enwave : l'UE autorise le rachat par RREO et l'IFM Cercle Finance • 08/04/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition des activités canadiennes d'Enwave Energy par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) et IFM Investors en Australie. Enwave Energy Canada fournit des services de chauffage, de refroidissement et de production d'électricité à des clients situés au Canada. La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, car elle n'entraînerait aucun chevauchement entre les activités des entreprises.

Valeurs associées ENWAVE TSX Venture -1.52%