Environ 5% de la population espagnole aurait été infectée par le coronavirus - étude

(Actualisé avec détails sur l'étude) MADRID, 13 mai (Reuters) - Environ 5% de la population espagnole aurait développé des anticorps liés à une contamination au coronavirus SARS-CoV-2, selon les résultats préliminaires d'une étude menée conjointement par l'institut Carlos III pour la santé et l'Institut national des statistiques. En appliquant ce pourcentage à la population globale de l'Espagne, qui compte environ 47 millions d'habitants, on obtient 2,3 millions d'individus qui auraient été infectés par le virus, sans en développer forcément les symptômes. C'est dix fois plus que les 228.691 cas confirmés comptabilisés mercredi par le ministère de la Santé dans son point quotidien sur l'épidémie. L'étude, menée à partir du 27 avril, a conduit à pratiquer sur 60.000 personnes un test sérologique permettant de déterminer si leurs organismes ont produit des anticorps spécifiques à la suite d'une contamination au coronarivus. Cette étude devrait aider le gouvernement à évaluer l'ampleur réelle de l'épidémie en prenant également en compte les individus n'ayant pas développé de symptômes, étant immunisés ou résistants à l'infection. "Nous n'avons pas été surpris", a déclaré le ministre de la Santé, Salvador Illa, lors d'un point de presse présentant mercredi les données de cette étude. "Il n'y a pas d'immunité populationnelle en Espagne", a-t-il ajouté. L'étude met également en évidence de très fortes disparités régionales. Les zones les plus touchées sont les provinces de Soria (en Castille-et-Leon) et de Cuenca (Castille-La Manche), toutes deux dans le centre du pays, qui présentent des taux respectifs de 14,2% et 13,5%. Dans la région de Madrid, la capitale, l'une des plus touchées par l'épidémie, la prévalence ressort à 11,3%. (Jessica Jones et Belén Carreño version française Henri-Pierre André)

