Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Entretien Trump-Johnson sur la sécurité des télécoms-Maison blanche Reuters • 25/01/2020 à 04:08









WASHINGTON, 25 janvier (Reuters) - Le président américain Donald Trump s'est entretenu avec le Premier ministre britannique Boris Johnson vendredi de la sécurité des réseaux de télécommunications, a annoncé la Maison blanche, alors que la Grande-Bretagne doit décider sous peu si elle exclut ou non Huawei du déploiement de la 5G sur son sol. Dans un communiqué faisant part de l'entretien téléphonique entre les deux dirigeants, la présidence américaine indique que ceux-ci ont abordé "des questions régionales et bilatérales importantes, notamment oeuvrer ensemble pour garantir la sécurité de nos réseaux de télécommunications". Washington fait pression sur tous ses alliés pour qu'ils bannissent le géant chinois des télécoms Huawei en raison de soupçons d'espionnage. La compagnie rejette les accusations américaines. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.