Entreprises pharmaceutiques mondiales ayant annoncé publiquement des accords avec Trump sur la tarification des médicaments

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(Modification de la date, mise à jour des paragraphes 1 à 3, ajout de nouveaux détails sur les accords relatifs au prix des médicaments)

Le président américain Donald Trump a conclu des accords sur les prix des médicaments avec plus de 20 laboratoires pharmaceutiques afin de réduire le coût des médicaments sur ordonnance, qui est souvent près de trois fois plus élevé que celui payé par les patients dans d’autres pays développés.

La première vague d’accords, conclue avec 17 grands laboratoires pharmaceutiques à partir de l’année dernière , comprenait des engagements en faveur de tarifs « de nation la plus favorisée », de ventes via la plateforme TrumpRx.gov , ainsi que des promesses d’investissements aux États-Unis en échange d’allègements tarifaires.

Une deuxième vague , annoncée fin août, a ajouté des accords avec neuf entreprises proposant des médicaments aux programmes Medicaid des États aux prix de la « nation la plus favorisée ».

Voici les détails de ces accords:

PFIZER

En septembre PFE.N , l’entreprise a accepté de baisser les prix des médicaments sur ordonnance pour les patients américains, avec notamment des remises pouvant atteindre 85 % via TrumpRx.gov.

Pfizer a indiqué que la majorité de ses traitements de soins primaires et certaines marques sélectionnées, telles que le médicament contre la polyarthrite rhumatoïde Xeljanz, le médicament contre la dermatite Eucrisa et le médicament contre l’ostéoporose post-ménopausique Duavee, seront proposés avec une réduction moyenne de 50 %, pouvant aller jusqu’à 85 %.

JOHNSON & JOHNSON

Le laboratoire pharmaceutique J&J JNJ.N a accepté en janvier de baisser le prix des médicaments pour les patients américains, notamment via la plateforme TrumpRx.gov.

Les termes précis de l’accord n’ont pas été divulgués, notamment les détails concernant les nouveaux prix des médicaments ou la liste des médicaments concernés.

ASTRAZENECA

AstraZeneca AZN.L a accepté en octobre de baisser les prix des médicaments sur ordonnance pour les patients américains, avec notamment des remises pouvant atteindre 80 % via TrumpRx.gov.

NOVO NORDISK

Le fabricant de médicaments amaigrissants Novo Nordisk

NOVOb.CO a accepté en novembre de réduire les prix de ses médicaments à base de sémaglutide, notamment Wegovy et Ozempic, pour les patients américains via les programmes gouvernementaux Medicare et Medicaid, ainsi que par le biais d’un canal de remboursement direct aux patients.

Les prix d’Ozempic et de Wegovy passeront respectivement de 1 000 $ et 1 350 $ par mois à 350 $ lorsqu’ils seront achetés via TrumpRx.

Novo Nordisk proposera également des produits à base d’insuline largement utilisés, notamment NovoLog et Tresiba, au prix de 35 dollars par mois via TrumpRx.

ELI LILLY

Eli Lilly LLY.N a accepté en novembre de proposer aux bénéficiaires de Medicare ses médicaments contre l’obésité Zepbound et orforglipron, commercialisés sous la marque Foundayo , à un prix ne dépassant pas 50 dollars par mois, avec des remises supplémentaires pour les patients payant de leur poche via LillyDirect.

Le stylo multidose Zepbound sera disponible à 299 dollars par mois pour la dose la plus faible, les doses supplémentaires pouvant atteindre 449 dollars, tandis que Foundayo sera disponible à partir de 149 dollars par mois pour sa dose la plus faible via LillyDirect.

Lilly proposera également Emgality, un traitement contre la migraine, à 299 dollars par stylo, et Trulicity, un médicament contre le diabète, à 389 dollars par mois via TrumpRx.

ABBVIE

En janvier, AbbVie ABBV.N a accepté de baisser les prix de ses médicaments via Medicaid et d’étendre son offre directe aux patients via TrumpRx pour des médicaments tels que Humira et Synthroid.

BRISTOL MYERS SQUIBB

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé en décembre qu’elle fournirait gratuitement son anticoagulant phare, Eliquis, à Medicaid dans le cadre de son accord avec l’administration Trump.

Elle s’est également engagée à faire don de plus de sept tonnes de principe actif destiné à la fabrication d’Eliquis.

GILEAD SCIENCES

Gilead Sciences GILD.O a annoncé en décembre qu’elle fournirait certains médicaments destinés au traitement du VIH, de l’hépatite C, de l’hépatite B et de la COVID-19 à un prix réduit pour les bénéficiaires de Medicaid.

Elle s’est engagée à fixer le prix de ses futurs médicaments au même niveau que dans d’autres grands pays développés et à proposer son traitement contre l’hépatite C, l’Epclusa, à un prix au comptant réduit via TrumpRx et son propre programme de vente directe aux patients.

EMD SERONO

Le président Trump et EMD Serono, filiale de Merck KGaA

MRCG.DE , ont annoncé en octobre que la société allemande vendrait ses traitements de fertilité, notamment Gonal-f, Ovidrel et Cetrotide, directement aux consommateurs avec une remise cumulée de 84 % sur le prix catalogue si trois d’entre eux étaient utilisés dans le cadre d’une FIV.

Elle proposerait tous les nouveaux médicaments lancés aux États-Unis aux prix pratiqués dans les autres pays développés.

MERCK

Le laboratoire pharmaceutique américain Merck MRK.N a annoncé en décembre qu’il vendrait ses médicaments contre le diabète Januvia, Janumet et Janumet XR – qui devraient faire face à la concurrence des génériques l’année prochaine – directement aux consommateurs américains avec une remise d’environ 70 % sur les prix catalogue.

S’il est approuvé, son médicament expérimental contre le cholestérol, l’enlicitide, sera également proposé via des canaux de vente directe aux consommateurs, notamment TrumpRx.

ROCHE

Genentech, filiale de Roche ROPC.S , a annoncé en décembre qu’elle allait baisser les prix de nombreux médicaments pris en charge par Medicaid pour les aligner sur ceux pratiqués dans d’autres pays riches.

Elle a également accepté de proposer ses médicaments contre la grippe via TrumpRx.gov et par le biais de son propre programme de vente directe aux patients.

NOVARTIS

Novartis NOVN.S a annoncé en décembre qu’elle lancerait de nouveaux médicaments aux États-Unis à des prix comparables à ceux pratiqués dans d’autres pays développés.

Elle a également accepté de proposer le médicament contre la sclérose en plaques Mayzent, ainsi que les médicaments anticancéreux Rydapt et Tabrecta, via sa plateforme de vente directe aux patients et sur TrumpRx.gov.

AMGEN

Amgen AMGN.O a annoncé qu’elle ajouterait le médicament contre le cholestérol Repatha, au prix mensuel de 239 dollars, le médicament contre la migraine Aimovig, ainsi que le traitement contre l’arthrite Amjevita, à 299 dollars par mois, à son programme de vente directe aux patients, qui propose des prix réduits de 60 % à 80 % par rapport au prix catalogue.

SANOFI

Sanofi SASY.PA a annoncé en décembre qu’elle proposerait des médicaments à moindre coût via TrumpRx et d’autres plateformes de vente directe aux patients, avec des économies moyennes d’environ 70 % sur les traitements contre les infections, les maladies cardiaques et le diabète.

Le groupe a également accepté d’aligner le prix de plusieurs médicaments pris en charge par Medicaid sur ceux pratiqués dans d’autres pays à revenu élevé.

GSK

GSK GSK.L a accepté en décembre de mettre la plupart de ses médicaments respiratoires inhalés et d’autres traitements à la disposition des patients via une plateforme de vente directe aux patients, avec des économies pouvant atteindre 66 %.

Elle s’est également engagée à baisser le prix de certains médicaments dans le cadre de Medicaid et à lancer de nouveaux médicaments selon une « approche tarifaire plus équilibrée » dans l’ensemble des pays développés.

BOEHRINGER INGELHEIM

Boehringer Ingelheim a annoncé en décembre qu’elle mettrait ses médicaments à disposition sur TrumpRx.gov à des prix réduits.

REGENERON

Regeneron REGN.O a accepté en avril de baisser les prix de ses médicaments existants et futurs vendus via Medicaid, et de réduire le prix de son médicament contre le cholestérol, Praluent, de 537 $ à 225 $ pour les patients achetant directement via TrumpRx.

Elle proposera également gratuitement aux patients américains éligibles sa thérapie génique récemment approuvée pour une forme rare de perte auditive, Otarmeni.

ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE ET PETITS LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES:

ASTELLAS

La société japonaise Astellas 4503.T a accepté d’aligner les prix de ses médicaments sous Medicaid sur ceux pratiqués dans d’autres pays développés et de faire don de 25 kg de tacrolimus, un médicament utilisé en transplantation, à la réserve stratégique américaine.

KYOWA KIRIN

La société japonaise Kyowa Kirin 4151.T accordera des remises aux patients bénéficiant de Medicaid et alignera davantage les prix de ses médicaments à l’étranger sur ceux pratiqués aux États-Unis, en échange d’un éventuel allègement des droits de douane.

CSL

La société australienne CSL CSL.AX proposera des médicaments à prix réduit aux patients bénéficiant du programme Medicaid et investira 1,5 milliard de dollars dans des sites de production dans l’Illinois, créant ainsi plus de 1 100 emplois, en échange de précisions sur son exposition aux mesures américaines de tarification des médicaments et à certains droits de douane pharmaceutiques.

BRIDGEBIO

BridgeBio BBIO.O élargira l’accès de Medicaid à son médicament cardiaque Attruby et réduira les coûts dans le cadre d’un accord qui, selon la société, l’aiderait à éviter de futures obligations en matière de tarification.

SUN PHARMACEUTICAL

La société indienne Sun Pharma SUN.NS proposera des médicaments à prix réduit aux patients bénéficiaires de Medicaid ainsi que de futurs traitements, en échange d’un report de deux ans des éventuels droits de douane américains sur ses médicaments innovants.

UCB

La société belge UCB UCB.BR a conclu un accord visant à proposer une tarification plus équilibrée de ses médicaments et à participer à un programme de tarification des médicaments de Medicaid, à accroître ses investissements dans la production aux États-Unis, ainsi qu’à faire don de stocks de son médicament contre l’épilepsie, Keppra, à la réserve nationale.

En échange d’une exemption des éventuels droits de douane sur les produits pharmaceutiques et des futures réglementations en matière de prix.

BEONE MEDICINES

BeOne 688235.SS a accepté d’élargir l’accès de Medicaid à ses médicaments anticancéreux, d’investir davantage dans la production aux États-Unis et d’obtenir une exemption des éventuels droits de douane sur les produits pharmaceutiques.

TEVA

La société israélienne Teva TEVA.TA a participé à l’événement organisé à la Maison Blanche, mais a indiqué dans un communiqué de presse qu’elle était toujours en pourparlers avec l’administration au sujet d’un éventuel accord.

Toutefois, des documents de la Maison Blanche mentionnent par ailleurs que Teva contribuerait à la constitution d’une réserve gouvernementale américaine d’ingrédients pharmaceutiques essentiels en fournissant de l’antibiotique métronidazole et de l’amlodipine, un médicament contre l’hypertension.

ALCON

La société suisse Alcon ALCC.S a également conclu un accord avec l'administration Trump, bien qu'aucun détail n'ait été divulgué.