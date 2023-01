Entrepôts: la foncière Argan se focalise sur son désentettement

(AOF) - Argan figure parmi les plus fortes baisses du marché SRD (-3,15% à 76,90 euros) après la publication de ses résultats annuels hier soir. Le résultat net récurrent de la foncière spécialiste des entrepôts est en hausse de 6%, à 118,9 millions d’euros, au 31 décembre 2022, représentant 72% des revenus locatifs. Le résultat net part du groupe s'établit à 95,1 millions d’euros. Invest Securities estime que le nouveau plan stratégique de la foncière « prudent et pertinent », « inclura des cessions et un examen plus sélectif d’éventuels projets », ce qui « pèsera notablement sur la croissance ».

Dans un cycle économique où le recours à la dette se paye très cher, Argan " décide de miser sur une politique d'autofinancement, qui permettra au groupe de se passer de la dette " : la société vise un ratio dette nette sur EBITDA à horizon 2030 de 7.

Argan remboursera les emprunts amortissables, pour un montant de 100 millions d'euros par an. L'absence de nouveaux emprunts couplée aux remboursements lui permet de tabler sur un objectif de LTV (équivalent au taux d'endettement pour le secteur) à horizon 2030 compris entre 25% et 35%, à un taux de capitalisation de respectivement 4,5% et 6%. A fin 2022 la dette financière brute s'établit à 1,98 milliard d'euros, la dette nette à 1,8 milliard.

Les nouveaux développements d'Argan seront financés par la vente des entrepôts les plus anciens, une politique " créatrice de valeur " car elle " permettra de vendre des actifs à un taux de capitalisation faible ". Ces actifs seront remplacés par des actifs neufs, développés à des taux de rendement plus élevés.

La valorisation du patrimoine livré à 3,94 milliards d'euros débouche sur un taux de capitalisation à 4,45% hors droits, en légère hausse par rapport au taux de 4,3% hors droits du 31 décembre 2021.

Le taux d'occupation moyen du patrimoine était de 99% fin 2022, stable par rapport à fin-décembre 2021, et il a retrouvé un niveau de 100% au début de 2023.

L'ANR NTA (actif net réévalué " de continuation ") s'établit à 92,9 euros par action au 31 décembre 2022, en hausse de 1% sur un an.

" La croissance des revenus locatifs sera forte en 2023 avec une progression de 10% à 182 millions d'euros " a précisé la société à propos de ses perspectives. Cette croissance est le fruit de l'indexation (+4% en moyenne sur nos baux), de l'effet année pleine des investissements réalisés en 2022 et des investissements 2023, ainsi que du retour à un taux de 100% d'occupation.

Argan prévient cependant que la croissance des revenus locatifs sera modérée par la suite. Cela s'explique par le fait que les développements seront financés avec des cessions d'actifs matures. Toutefois, le groupe anticipe une croissance annuelle des revenus locatifs de 2%, du fait de l'indexation et du rendement plus élevé des développements par rapport aux cessions.

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.