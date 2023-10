Entre résultats de sociétés et tensions géopolitiques, Wall Street clôt en hausse

La Bourse de New York a conclu en nette hausse lundi la première séance de la semaine, tournée vers les résultats de sociétés tout en surveillant les efforts diplomatiques au Proche-Orient.

L'indice Dow Jones a gagné 0,93% à 33.984,54 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 1,20% à 13.567,98 points et le S&P 500 de 1,06% à 4.373,63 points.

"Quelque chose ne tourne pas rond à Wall Street. Les actions ont grimpé même si les rendements sur les bons du Trésor aussi, alors que les incertitudes demeurent", a commenté Edward Moya d'Oanda.

"Une grande partie de l'attention reste concentrée sur le conflit entre Israel et le Hamas qui est l'objet d'efforts diplomatiques pour éviter que la guerre ne s'étende", a-t-il ajouté.

L'Europe veut ouvrir un couloir aérien humanitaire vers la bande Gaza, a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, déclarant que les Palestinens de Gaza ne pouvaient "pas payer le prix de la barbarie du Hamas".

Le chancelier allemand annoncé lundi qu'il allait se rendre en Israël cette semaine pour montrer sa "solidarité", devenant ainsi le premier chef de gouvernement à agir de la sorte depuis l'attaque sanglante du Hamas. Il a aussi indiqué qu'il se rendrait en Egypte.

Pour Peter Cardillo de Spartan Capital, la nette hausse des indices reflètent les attentes des investisseurs "pour une bonne saison des résultats d'entreprises".

"Mardi, on aura plusieurs grandes compagnies: de Goldman Sachs à bank of America Airlines en passant par Johnson and Johnson et si leurs résultats sont aussi bons que ceux de JPMorgan vendredi, cela pourrait aider à édulcorer le sentiment négatif lié au conflit entre Israel et le Hamas", a noté l'analyste.

Selon lui, le dynamisme de la séance est "une réaction à retardement des bons résultats affichés vendredi" par les banques JPMorgan, Citigroup ou encore Wells Fargo.

Du côté des indicateurs, l'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York a replongé en octobre, s'enfonçant plus qu'attendu, après une légère croissance en septembre, selon l'enquête mensuelle Empire State publiée lundi par l'antenne de New York de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Empire State a reculé de sept points par rapport au mois précédent, pour s'établir à -4,6 points, une baisse un peu plus marquée qu'attendu.

A la cote, l'action des laboratoires Pfizer qui ont abaissé leurs prévisions de chiffre d'affaires pour 2023 en raison d'une moindre demande pour son vaccin contre le Covid-19 était néanmoins recherchées, grimpant de 3,61% à 33,27 dollars. L'annonce concomitante de réductions d'emplois semblait rassurer les investisseurs.

L'équipementier sportif Lululemon Athletica s'est envolé de 10,31% à 416,64 dollars.

Le marché célébrait ainsi l'entrée de la chaîne de vêtements de yoga au sein du S&P 500, indice boursier majeur.

Lululemon en fera partie officiellement dès mercredi en remplacement de l'éditeur de jeux video Activision, qui va entrer dans le giron de Microsoft.

Microsoft (+1,50%) a finalisé la semaine dernière son rachat d'Activision après une longue bataille avec les autorités de la concurrence au Royaume-Uni.

Le géant du courtage et banquier Schwab est monté de 4,64% à 53,71 dollars après avoir annoncé des chiffres un peu en-deça des attentes pour son troisième trimestre. Schwab a signalé une diminution des dépôts mais moins rapide qu'au trimestre précédent.

Le constructeur automobile Ford a gagné 1,02% à 11,93 dollars alors que son président et arrière petit-fils du fondateur, Bill Ford, a lancé un appel à ses "collègues" du syndicat UAW pour mettre un terme au "cycle de négociations acrimonieuses" et à la grève "dévastatrice".

Le groupe Ford, comme ses deux grands concurrents aux Etats-Unis, General Motors et Stellantis, est touché depuis mi-septembre par une grève liée à l'élaboration des prochaines conventions collectives.

vmt/nth