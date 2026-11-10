Entre démonstration de force et scandale, la Chine concentre l'attention au Web Summit

Des robots androïdes dansent lors de la cérémonie d'ouverture du Web Summit à Lisbonne, le 9 novembre 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Danses de robots, voiture volante ou modèles d'intelligence artificielle à bas prix : la Chine montre les muscles au Web Summit, qui réunit à partir de mardi à Lisbonne les acteurs de la tech, au moment où elle est accusée d'espionnage envers le géant américain Nvidia.

"De plus en plus, les superstars du futur ne viennent pas de Californie, mais de Chine", a lancé lundi sur scène Paddy Cosgrave, le fondateur de ce rendez-vous des nouvelles technologies, lors de la soirée d'ouverture.

Au moins 70.000 participants de 164 pays, dont 10.000 start-up et 1.500 investisseurs, y sont attendus jusqu'à jeudi.

Parmi eux figurent plus de 50 intervenants chinois issus "des meilleurs laboratoires d'intelligence artificielle (IA), start-up de robotique, constructeurs automobiles, jeunes pousses du quantique et de l'énergie", a ajouté M. Cosgrave.

Tao Zhang, cofondateur de Manus AI, participe à la cérémonie d'ouverture du Web Summit à Lisbonne, le 9 novembre 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Tao Zhang, cofondateur de Manus AI, pépite chinoise que Meta a essayé de racheter sans succès, montrera mardi comment fonctionne son agent Manus 2.0, un programme informatique capable d'enchaîner seul une série de tâches.

Le Web Summit accueillera aussi Li Chen, cofondateur d'Unitree, champion chinois de la robotique, William Shi, président Europe d'Agibot, son concurrent, et des démonstrations de robots humanoïdes des entreprises chinoises Galbot et Ubtech Robotics.

Les humanoïdes d'Agibot ont d'ailleurs dès lundi esquissé des pas de danse sur scène et montré leur connaissance du tai-chi.

Leo Haojun Wang, cofondateur de Pony.ai, société chinoise qui fournit le cerveau IA de milliers de robot-taxis déployés en Chine et depuis peu en Europe, sera aussi présent tout comme Deli Zhao, cofondateur de Xpeng, qui veut produire des voitures volantes à grande échelle. Un prototype a d'ailleurs été exhibé sur scène lundi.

Nvidia dans les esprits

Confrontée à une consommation intérieure en berne et tenue à l'écart de certains pans du marché américain pour des raisons de sécurité nationale, la tech chinoise "n'a pas 36 solutions. Le marché vers lequel exporter, c'est l'Europe", a décrypté auprès de l'AFP Thomas Husson, analyste indépendant.

Les modèles d'IA chinois à poids ouverts, c'est-à-dire téléchargeables gratuitement et partiellement modifiables en opposition aux modèles de pointe américains fermés comme ceux d'Anthropic et OpenAI, séduisent, eux, de plus en plus les entreprises européennes comme Orange, Renault, Revolut ou Siemens.

"Honnêtement, le coût est un facteur déterminant", a déclaré lundi à l'AFP, Fred Sun, directeur Europe de Tencent Cloud.

Capture d'écran tirée d'une vidéo de CTI obtenue par l'AFP le 9 novembre 2026 montrant Alice Huang (d.), une dirigeante chinoise liée à la société de centres de données Megaspeed, avec le patron et cofondateur de Nvidia, Jensen Huang, dans un restaurant de Taipei le 22 mai 2025 ( CTI / - )

Mais la Chine est aussi dans tous les esprits au Web Summit en raison du scandale qui affecte le géant américain des puces Nvidia.

Son patron, Jensen Huang, l'un des acteurs les plus puissants du secteur, a reconnu une liaison avec une cadre chinoise que le renseignement américain soupçonne de travailler pour Pékin, qui dément.

Or, Nvidia contrôle environ 90% du marché des puces utilisées pour entraîner et faire fonctionner les modèles d'IA, et l'ébranlement d'un tel mastodonte a de quoi faire frémir tout l'écosystème de la tech.

Preuve de cette nervosité : le cours de l'action du groupe a perdu plus de 4% lundi à la Bourse de New York, cédant même jusqu'à 8% dans la journée.