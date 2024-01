Entre bureau et nature, l'homme Prada s'habille pour l'hiver

Des mannequins défilent pour Prada dans le cadre de la Fashion week masculine à Milan, le 14 janvier 2024 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le contraste entre la vie au bureau et le dépaysement que procure la nature est le leitmotiv de la nouvelle collection masculine conjuguant élégance minimaliste et touches de couleurs dévoilée dimanche à Milan par la styliste emblématique Miuccia Prada.

Temps fort de la troisième journée de la Fashion week homme, le défilé s'est déroulé à la Fondation Prada sur un plancher en verre faisant apparaître un paysage d'automne parsemé de feuilles jaunies, devant des invités installés sur des chaises de bureau.

Des costumes de travail très stricts en gris, camel et noir sont égayés par de petites doses de fantaisie, comme des couvre-chefs style bonnets de bain en violet, rouge vif et vert pomme ou des sandales flashy.

Un mannequin défile pour Prada à la Fondation Prada à Milan, le 14 janvier 2024 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

La cravate, fine et monochrome, fait son grand retour chez Prada. Le carton d'invitation avait planté le décor en affichant une cravate bleue tendue au-dessus d'un coin de nature sauvage.

C'est "l'idée de renouvellement et de changement - comme la nature, les rythmes naturels" qui a inspiré la collection automne-hiver 2024/2025, a expliqué Raf Simons, co-directeur créatif de Miuccia Prada.

"Le bureau et la nature, l'intérieur et l'extérieur, le changement instinctif des personnes qui passent d'une sphère à l'autre" se reflètent dans les vêtements qui "font écho à leur environnement", relève-t-il.

"Le changement de saison permet aux êtres humains de continuer à regarder le monde d'un oeil neuf", fait valoir Miuccia Prada.

- Silhouette fine -

Un mannequin présente la collection Prada à Milan, le 14 janvier 2024 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

La silhouette de l'homme Prada est fine, épurée, les chemises sont rentrées dans le pantalon et la taille est resserrée, mise en valeur par de larges ceintures ajourées.

La collection fait la part belle au chic traditionnel, avec des vestes en tweed ou cuir à épaules larges, des pulls à col roulé et des cardigans en maille moelleuse.

Un mannequin défile pour Prada à Milan, le 14 janvier 2024 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Des pantalons cigarette à coupe droite en noir, gris et rose pâle, assortis à des chemises de la même couleur et du même tissu, cohabitent avec des blousons bombers volumineux et des parkas d'hiver.

Et Prada remet au goût du jour ses classiques, comme les manteaux amples à double boutonnage en or, qui complètent la garde-robe de l'homme tiraillé entre la vie au bureau et son besoin d'évasion.

- Le monde marin d'Emporio Armani -

Un modèle présente la nouvelle collection d'Emporio Armani à Milan, le 14 janvier 2024 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Aventure et audace ont été les maîtres-mots de la nouvelle collection de la ligne Emporio de Giorgio Armani, du prêt-à-porter haut de gamme destiné à une clientèle jeune et tendance, dévoilée au public milanais samedi.

La collection plonge la fashionista dans l'univers tempétueux des marins, les mannequins défilant à la lumière d'un phare qui éclaire leurs pas nonchalants, bercés par le bruit des vagues de l'océan.

Un mannequin défile pour Emporio Armani à Milan, le 13 janvier 2024 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

"Je n'ai jamais caché mon amour pour la mer, symbole de liberté et d'aventure", a commenté Giorgio Armani. "Mais cette saison, j'ai pensé à l'Atlantique des traversées, et aux bateaux qui l'ont parcouru".

Le vestiaire marin a été revisité par le maestro âgé de 89 ans dans des matériaux souples et fluides, avec des pantalons amples, des longs manteaux en cuir et des vestes, parfois raccourcies, aux épaules larges.

"J'ai travaillé sur la silhouette, en partant des épaules, qui sont maintenant larges, carrées et bien dessinées", explique-t-il.

Des calots et vestes de marin, des salopettes et des chemises surdimensionnées en caoutchouc rappellent le travail à bord des navires.

Une mannequin défile pour Emporio Armani à Milan, le 13 janvier 2024 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le costume trois pièces est dépoussiéré, la chemise étant remplacée par un haut réalisé dans le même tissu que le blazer ou le pantalon, arborant des motifs en tweed, des rayures ou des flocages blancs.

La femme aventurière, toujours élégante, a également accès au monde marin, avec une sélection de vêtements redimensionnés, enfilant de longs manteaux brodés sur des mini-shorts et tops assortis, sans oublier les bottes.

La palette des teintes de cette collection comprend le bleu marine, le gris acier, le blanc glace et le noir nuit, en lien avec l'Atlantique.