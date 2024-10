Entre BCE et résultats d'entreprises, le CAC 40 repart à l'assaut des 7600 points

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini dans le vert après le deuxième assouplissement monétaire d'affilée de la BCE et le troisième depuis le début de ce cycle. "Les informations disponibles sur l'inflation confirment que le processus de désinflation est en bonne voie", a déclaré la BCE pour justifier sa décision. Du côté des résultats d'entreprises, les publications décevantes de mercredi ont laissé place à de bonnes surprises. Publicis a ainsi de nouveau rehaussé ses objectifs 2024. L'indice CAC 40 a gagné 1,22% à 7583,73 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,81% à 4948,46 points.

En Europe, Nestlé (+2,53% à 86 francs suisses) a enregistré une des plus fortes hausses de l'indice SMI même si le groupe a annoncé ce matin une réduction de ses objectifs pour 2024. Ses ventes en organique devraient augmenter désormais d'environ 2% contre au moins 3% précédemment. Suite au changement inattendu de directeur général fin août, les analystes craignaient une performance décevante au troisième trimestre et un abaissement des objectifs annuels, explique Jefferies.

A Paris, Publicis a révisé à la hausse sa prévision de croissance organique 2024 pour la deuxième fois de l’année. L’action du groupe de communication a affiché une progression de 2,84% à 101,25 euros. Grâce à un troisième trimestre solide, il cible désormais une croissance organique entre 5,5% et 6% alors qu’il ciblait auparavant une progression comprise entre 5% et 6%. Son objectif de croissance avait déjà été rehaussé en juillet. Depuis le début de l'année, le titre Publicis progresse de plus de 18%, affichant ainsi la septième meilleure performance de l'indice CAC 40.

Sartorius Stedim Biotech (+17,68% à 208 euros) a enregistré la plus forte hausse du SBF120 après avoir confirmé ses objectifs 2024. Le spécialiste des technologies de laboratoire - qui avait lancé un avertissement en juillet et déçu au premier trimestre - s'attend à ce que son chiffre d'affaires 2024 reste au niveau de 2023. La marge d'Ebitda courant devrait être comprise entre 27% et 29%. L'acquisition de Polyplus devrait contribuer à hauteur d'environ 2 points de pourcentage à la croissance non organique des ventes. Depuis le 1er janvier, l'action perd 17%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,7% en septembre 2024, contre 2,2% en août, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu à 1,8%, qui était sa précédente estimation. Un an auparavant, il était de 4,3%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,1% en septembre 2024, contre 2,4% en août. Un an auparavant, il était de 4,9%.

La zone euro a enregistré un excédent de 4,6 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en août 2024, contre un excédent de 4,8 milliards d'euros en août 2023, selon les premières estimations.

La décision était largement anticipée par les investisseurs : le conseil des gouverneurs a décidé d'abaisser les trois taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale européenne de 25 points de base. Les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal seront ramenés à respectivement 3,25%, 3,40% et 3,65% à compter du 23 octobre 2024.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,4% en septembre aux Etats-Unis contre un consensus de 0,3% après une hausse de 0,1% en juillet.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers s'est élevé à 43 en octobre, conformément aux prévisions. Il était ressorti à 41 en septembre.

La production industrielle a baissé de 0,3% en septembre aux Etats-Unis après une hausse de 0,4% en août. Elle était attendue en repli de 0,1%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 77,8% à 77,5% entre août et septembre. Le consensus s'élevait à 77,9%.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 241 000 la semaine dernière, comme attendu, après 260 000 la semaine précédente.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 10,3 en octobre, très au-dessus du consensus de 4,2, après 1,7 en septembre.

Vers 17h40, l'euro cède 0,23% à 1,0839 dollar.