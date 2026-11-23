Wedbush réitère sa recommandation "surperformance" et relève son objectif de cours de 280 à 295 USD sur Take-Two Interactive, titre qu'il maintient sur sa liste de valeurs favorites (Best Ideas List), mettant en avant le démarrage phénoménal de GTA VI.
"Les ventes de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ont atteint 3,79 MdsUSD dès le premier jour de commercialisation, établissant un record tous supports de divertissement confondus et signant le plus important lancement de l'histoire de l'industrie du divertissement", souligne le broker.
Wedbush rappelle également que l'éditeur de jeux vidéo a fait état de 32,5 millions d'exemplaires vendus avant la sortie du jeu et a indiqué que celui-ci avait obtenu une note de 99 sur Metacritic.
"Le succès commercial ne faisant désormais plus de doute, le débat boursier se concentre sur le niveau maximal des bénéfices que le groupe pourrait atteindre", estime le broker, qui relève son estimation de bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2029 de 9,99 à 10,50 USD.
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