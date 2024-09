Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Entech: un marché public remporté à Vannes information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - Entech annonce avoir remporté le marché public lancé par Vannes Agglomération en mars 2024 pour la fourniture, l'installation et la maintenance de 10 centrales photovoltaïques, dans le cadre d'un groupement d'entreprises composé de trois autres acteurs régionaux.



Les 10 sites, dont certains doivent rester ouverts partiellement au public pendant la durée du chantier, se composent d'une centrale photovoltaïque en toiture, de cinq centrales au sol et de quatre ombrières de parking.



Le lancement de ce chantier est prévu courant 2025. Ce contrat se compose d'une tranche ferme et de 10 tranches optionnelles pour un montant total de près de six millions d'euros, dont plus de la moitié au bénéfice d'Entech.





Valeurs associées ENTECH 7,16 EUR Euronext Paris -1,65%