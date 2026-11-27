Entech séduit les analystes grâce à ses contrats de batteries

(Zonebourse.com) - Entech a décroché auprès d'une filiale de Voltalia un contrat pour équiper une centrale en Guyane, sa troisième grosse commande de batteries en six semaines. Portzamparc et TP ICAP Midcap recommandent d'acheter l'action et voient encore un potentiel de hausse d'environ 40%.

A Mana, dans l'ouest guyanais, Entech installera pour Renvolt, filiale de Voltalia, des batteries capables de stocker 135 mégawattheures d'électricité. Le groupe fournira aussi le système de pilotage de la centrale solaire, qui disposera de groupes électrogènes au biocarburant en appoint. La mise en service est prévue en 2028.

Portzamparc estime la commande à environ 30 millions d'euros

Le groupe quimpérois avait déjà livré une batterie à Mana en 2019-2020. "Depuis, Entech a changé de dimension", écrit Nicolas Royot, analyste chez Portzamparc, ce vendredi matin. La nouvelle installation pourra stocker près de douze fois plus d'électricité.

Entech n'a pas dévoilé le montant du contrat. En ajoutant son estimation pour la Guyane à celles des deux commandes annoncées en octobre, Portzamparc arrive à un total de 110 à 115 millions d'euros. Soit presque autant que la valeur de toutes les commandes qu'Entech avait encore à exécuter à fin juin.

TP ICAP Midcap voit un atout pour les futures centrales d'Entech

En octobre, Entech avait déjà décroché, sans partenaire, un contrat pour installer des batteries d'une capacité de 180 mégawattheures. Pour Veneta Nikolova, analyste chez TP ICAP Midcap, la commande guyanaise montre que "les projets de plus de 100 MWh deviennent récurrents".

Elle montre aussi, selon l'analyste, qu'en prenant en charge le pilotage de toute la centrale, Entech acquiert un savoir-faire "potentiellement transposable" aux installations qu'il compte exploiter lui-même. TP ICAP Midcap maintient donc ses prévisions de bénéfice par action.

Les deux analystes recommandent d'acheter l'action. Portzamparc vise 12,50 euros, soit environ 38% de plus que le cours de clôture de jeudi, à 9,06 euros. TP ICAP Midcap maintient son objectif de 12,70 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 40%.

A 9h50 vendredi matin, l'action Entech gagnait 3,97%, à 9,420 euros, portant sa progression à 18,49% depuis le début de l'année.

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