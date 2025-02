Entech, Sanofi, Société Générale..les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Aures Technologies

Aures Technologies publie un chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2024 "stable" à 18,9 millions d'euros. Son chiffre d'affaires 2024 ressort à 75,5 millions d'euros, en recul de 12,53%. Le fabricant de solutions informatiques à destination des professionnels du commerce souligne que "la tendance baissière de ce quatrième trimestre reste alignée à celle du trimestre précédent". Le groupe invoque aussi "le contexte géopolitique, les crises persistantes, l'inflation et l'incertitude du marché du retail qui continuent d'affecter de manière significative ses marchés".

Clariane

Le groupe de maisons de retraite dévoilera ses résultats annuels.

Danone

Danone et les ONG ClientEarth, Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France mettent un terme à leur procédure au sujet du plastique dans le plan de vigilance de Danone. A l'issue du processus de médiation ordonné par le Tribunal judiciaire de Paris saisi le 9 janvier 2023 par ces trois ONG qui avaient introduit une action judiciaire à l'encontre de Danone, un accord entre les parties a permis de mettre fin à leur procédure concernant ce plan de vigilance.

Entech

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des EnR, annonce la signature d'un contrat record pour la société portant sur la construction de systèmes de stockage par batterie destinés à équiper plusieurs sites répartis sur l'ensemble de l'Hexagone pour le compte d'un opérateur français du secteur de l'énergie. Ce contrat de plus de 30 millions d'euros devrait représenter au moins 15 millions d'euros de chiffre d'affaires 2025.

Exosens

Exosens annonce la signature d'un nouveau contrat avec Senop, un fournisseur finlandais de solutions optroniques de haute technologie, notamment de jumelles de vision nocturne (JVN). Plusieurs commandes majeures de tubes intensificateurs de lumière Photonis 4G avec écran blanc ont été passées et seront livrées tout au long de l'année 2025. Il s'agit du troisième contrat signé avec Senop depuis 2021.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes annoncera ses résultats annuels.

Sanofi

Sanofi a annoncé qu'il prévoyait de lancer un essai clinique de phase 3 au second semestre 2025 concernant le duvakitug, un médicament développé avec le laboratoire israélien Teva pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn. Le lancement d'un tel programme est motivé par de "nouvelles données détaillées", présentées lors d'un congrès en Allemagne, et qui "attestent de l'efficacité et de la sécurité globales du duvakitug dans tous les sous-groupes pré-spécifiés et à toutes les différentes doses étudiées", a indiqué le laboratoire pharmaceutique dans un communiqué.

Société Générale

Société Générale annonce la nomination de Lubomira Rochet en tant que directrice générale adjointe en charge des activités de Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances et du Chief Operating Office du Groupe (technologie, achats, immobilier). Elle rejoindra le groupe en avril 2025 et sera membre du comité exécutif.