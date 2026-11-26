Entech remporte un contrat portant sur la réalisation d’une unité de stockage par batterie de 135 MWh en Guyane pour Renvolt, filiale de Voltalia
Quimper, le 26 novembre 2026 à 17h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE) annonce la signature d’un contrat portant
sur la réalisation d’une unité de stockage par batteries destinée à équiper une centrale hybride réalisée par Voltalia
dans l’ouest guyanais. Cette installation, associe 43 MW de panneaux photovoltaïques à un système de stockage
par batterie lithium-ion d’une capacité de 135 MWh.
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