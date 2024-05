Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Entech: hausse de 32% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - La société d'énergies renouvelables Entech affiche un chiffre d'affaires en hausse de 32% à 45,5 millions d'euros pour l'exercice 2023-24, les croissances des activités stockage (+40%) et production (+36%) ayant largement compensé la chute de l'activité hydrogène (-84%).



Compte tenu de la performance opérationnelle réalisée sur la seconde partie de l'exercice, elle anticipe au second semestre un EBITDA proche de l'équilibre, en forte progression par rapport à celui du premier semestre (-1,3 million d'euros).



Revendiquant un carnet de commandes de 41 millions d'euros à fin mars, il réaffirme son ambition à horizon de l'exercice 2025-26 caractérisée par un objectif de chiffre d'affaires d'environ 130 millions associé à une marge d'EBITDA de l'ordre de 20%.





Valeurs associées ENTECH Euronext Paris +5.42%