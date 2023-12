Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Entech: feu vert du tribunal pour la reprise de Sabella information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 17:25









(CercleFinance.com) - Entech annonce avoir obtenu l'accord du tribunal de commerce de Quimper pour la reprise de l'ensemble des salariés et d'une partie des actifs de Sabella, en redressement judiciaire depuis le 22 octobre 2023.



Entech reprend ainsi les 19 salariés de Sabella ainsi que la propriété intellectuelle composée de 81 brevets et certains actifs assurant le maintien du savoir-faire.



Selon Entech, la collaboration des équipes d'études et de production dans les domaines de l'électrotechnique, la mécanique, la fluidique, l'automatique et l'IT permettra de renforcer les capacités pour conquérir et réaliser des projets ambitieux sur un marché élargi.



'Nous avons l'ambition de nous développer de façon pérenne sur le segment des énergies marines renouvelables en réorientant les technologies et le savoir-faire de Sabella sur le modèle d'Entech de constructeur de systèmes de production ' a déclaré Christopher Franquet, Président directeur général d'Entech.





Valeurs associées ENTECH Euronext Paris +0.23%