Entech : début en Bourse sans vagues

(CercleFinance.com) - L'action Entech s'inscrit en très légère hausse lundi pour ses débuts à la Bourse de Paris, à 6,96 euros contre un prix d'introduction qui avait été fixé à 6,95 euros. L'introduction a été réalisée suite à l'admission à la négociation des 14,1 millions d'actions composant son capital, dont un peu plus de 3,6 millions d'actions nouvellement émises. Sur cette base, sa capitalisation boursière ressort à quelque 97,7 millions d'euros sachant que le montant total de l'offre s'établit à 25,3 millions d'euros. Après avoir bouclé plus de 230 projets en cinq ans, la 'greentech' dit aujourd'hui vouloir passer à une nouvelle phase de développement avec son entrée en Bourse. Entech s'est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de conversion, de stockage et de pilotage intelligent d'énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien et hydrogène). L'entreprise construit également des centrales photovoltaïques au sol et en toiture. Il s'agit de la 154ème introduction menée sur Euronext en 2021.

Valeurs associées ENTECH Euronext Paris -0.43%