Entain, propriétaire de Ladbrokes, entame un retrait progressif de ses activités en Europe centrale et orientale avec la cession d'une participation de 483 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes , a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder une participation de 20 % dans ses activités d'Europe centrale et orientale à son partenaire EMMA Capital pour un montant de 425 millions d'euros (482 millions de dollars), marquant ainsi la première étape d'un désengagement progressif visant à réduire sa dette.

L'action de la société basée sur l'île de Man a progressé de 3,3% à 573 pence lors des échanges de l'après-midi.

Entain, qui exploite BetMGM aux États-Unis en partenariat avec MGM Resorts MGM.N , subit des pressions pour réduire ses coûts afin de compenser l’impact de la hausse des taxes sur les jeux d’argent en ligne au Royaume-Uni, même si la transition vers les paris et les jeux en ligne a soutenu sa croissance.

La société a également révisé ses prévisions après avoir annoncé que ses activités en Europe centrale et orientale ne seraient plus entièrement consolidées. Elle table désormais sur une marge bénéficiaire de base de sa division en ligne comprise entre 21% et 22%, contre 23% à 24% auparavant, et s’est dite satisfaite des attentes du marché concernant le bénéfice de base du groupe.

(1 dollar = 0,8821 euro)