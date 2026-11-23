(Zonebourse.com) - Le groupe britannique de paris sportifs et de jeux d'argent, qui exploite Ladbrokes, Coral et bwin, pourrait céder au fonds CVC sa participation restante en Europe de l'Est. Pour AlphaValue, cette vente aiderait Entain à réduire sa dette.

Selon Sky News, qui a révélé l'information samedi 21 novembre, Entain est en discussions avancées avec CVC Capital Partners. Les négociations portent sur les 47,5% qu'Entain conserverait après la cession de 20% à EMMA Capital, annoncée en juin pour 425 millions d'euros. La fourchette de 1,5 à 1,75 milliard de livres évoquée par la chaîne valorise l'ensemble de la division, qui réunit SuperSport en Croatie et STS en Pologne. Le montant qu'Entain pourrait encaisser reste à préciser.

Dans un commentaire publié lundi matin, AlphaValue estime que cette valorisation représente 8 à 9,5 fois l'EBITDA de la division, un indicateur de sa rentabilité. L'accord de juin impliquait un multiple de 10,3 fois. Le bureau d'études avait lui retenu 8 fois dans sa propre évaluation.

Moins de dette, mais moins de bénéfices

"Entain avait déjà annoncé son intention de se désengager de cet investissement, ce qui s'inscrit dans la continuité de sa stratégie de simplification de son portefeuille. Cette cession apporterait des liquidités supplémentaires pour soutenir le désendettement", écrit AlphaValue.

Avec cette manoeuvre, Entain entend donc utiliser le produit de la vente pour ramener son ratio d'endettement sous trois fois l'EBITDA. Il renoncerait en échange à sa part des bénéfices et des dividendes de la division.

Le groupe estime par ailleurs que la hausse de la taxe britannique sur les machines de jeu coûterait environ 25 millions de livres par an à ses points de vente au Royaume-Uni et en Irlande, avant toute mesure pour en limiter l'impact.

A plus long terme, AlphaValue voit deux relais de croissance dans les jeux en ligne et les paris sportifs aux Etats-Unis. Sur le marché américain, BetMGM associe la technologie d'Entain à la marque et à la clientèle de MGM Resorts. Les deux partenaires en partagent le contrôle. Entain pourrait toutefois prendre du retard si les marchés de prédiction, où le groupe n'est pas directement présent, prennent de l'ampleur.

Lundi vers 10h50, l'action Entain gagnait 3,90%, à 451,05 pence.

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