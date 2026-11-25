ENQUÊTE-Sport automobile – De nouveaux affrontements et de vieilles querelles maintiennent la F1 à la une à l'approche du Grand Prix du Qatar

La Formule 1, où les rivaux acharnés Max Verstappen et George Russell ravivent une vieille querelle tandis que les coéquipiers de Ferrari continuent de s’affronter en piste, doit faire face à ses propres tensions à l’approche d’un Grand Prix du Qatar qui, il y a peu encore, risquait d’être victime du conflit dans la région.

Après un vol de plus de 8 000 miles traversant 11 fuseaux horaires, de Las Vegas à Doha, un périple d’une ville désertique à une autre, le cirque arrive avec la promesse de nouveaux rebondissements lors de l’avant-dernière manche de la saison ce week-end.

Ferrari est aux prises avec les conséquences d’un énième affrontement autodestructeur entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc, tandis que Verstappen (Red Bull) et Russell (Mercedes) ont ravivé une animosité qui remonte à plusieurs années.

Alors que l’Italien Kimi Antonelli, âgé de 20 ans , et son équipe Mercedes ont déjà remporté les deux championnats , la capacité de ce sport à créer au bon moment de nouveaux titres et des rebondissements a dû ravir la Formule 1 et Netflix, le créateur de la série documentaire “Drive to Survive”.

PAS AU MÊME NIVEAU

La querelle entre Verstappen, vainqueur à Las Vegas, et Russell a fait beaucoup parler d’elle. Le quadruple champion du monde de Red Bull s’est en effet réjoui de voir le pilote Mercedes percuter les barrières à deux tours de l’arrivée samedi dernier, alors qu’il luttait pour la tête de la course. Il a qualifié cet incident de “karma” et a déclaré que le Britannique n’était pas de son niveau.

Russell, qui a l’habitude de dire ce qu’il pense et qui représente les pilotes au sein de leur association, la GPDA, avait accusé Verstappen plus tôt dans le week-end d’essayer de “saboter” ses chances et de se comporter comme s’il était plus important et meilleur que les autres.

Au Qatar en 2024, Verstappen avait perdu la pole au profit de Russell , qualifiant son rival de “perdant” et affirmant qu’il avait perdu tout respect, après avoir été sanctionné pour ce que le Britannique avait qualifié de comportement “extrêmement dangereux” lors des qualifications. Une semaine plus tard, à Abu Dhabi, la polémique a pris de l’ampleur lorsque les deux pilotes se sont lancés des accusations virulentes d’intimidation et de mensonges.

“Quelqu’un doit tenir tête à un tyran comme celui-là — et jusqu’à présent, tout le monde le laisse faire ce qu’il veut”, avait déclaré Russell à l’époque.

Le problème pour Russell, c’est que son rival est au sommet de sa forme alors que le Britannique dégringole au classement. Verstappen a remporté quatre des six dernières courses et semble désormais assuré de terminer deuxième au classement général, privant ainsi Mercedes du doublé Antonelli-Russell qu’elle espérait.

Verstappen, 29 ans, s’est également imposé lors des trois dernières éditions au Qatar et vise une quatrième victoire consécutive sur cinq éditions.

Russell, qui avait débuté la saison en tant que favori pour le titre, occupe désormais la quatrième place, mais est à égalité de points avec Lando Norris (McLaren), cinquième au classement, qui a terminé premier et deuxième lors des deux dernières manches.

Tout porte à croire que Russell, qui n’est plus monté sur le podium depuis sa victoire en Azerbaïdjan en septembre, aura peu de chances d’obtenir la satisfaction à laquelle il aspire.

Ferrari, qui s’apprête à décrocher la deuxième place au classement général des constructeurs, doit remettre ses pilotes au pas, et les deux ont été clairement informés des priorités de l’écurie.

Le Qatar présente un défi très différent de celui de Las Vegas, le circuit de Lusail étant exigeant pour les pneus et les températures élevées constituant un facteur supplémentaire. Pirelli a limité l’utilisation de chaque jeu de pneus à 27 tours, garantissant ainsi une course avec au moins deux arrêts pour tout le monde.

La Formule 1 et la FIA, l’instance dirigeante, n’ont confirmé que ce mois-ci que la course aurait bien lieu , alors que la guerre en Iran et les conflits régionaux avaient rendu son organisation incertaine pendant des mois, le circuit italien d’Imola ayant été retenu comme plan B. La saison s’achèvera à Abu Dhabi le 6 décembre.